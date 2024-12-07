Прошлой ночью украинские морские дроны атаковали российские наблюдательные пункты на морских платформах вблизи оккупированного Крыма. Однако самое важное то, что на этот раз кроме беспилотных катеров-камикадзе ВСУ применили также беспилотные катера-носители FPV-дронов. На это обратили внимание аналитики Defense Express.
В видеонарезке, которую опубликовала пресс-служба Военно-морских сил ВСУ, присутствуют эпизоды не только с тем, как катера-камикадзе таранят опоры платформ, но и несколько эпизодов с беспилотными летательными аппаратами. Эти БПЛА вылетают из внутреннего отсека морского дрона и атакуют разведывательное оборудование россиян, установленное высоко на платформах. В одном моменте FPV-дрон поражает россиян, которые суетятся на платформе.
"Это фактически впервые, когда на видео зафиксирована именно такая комбинация беспилотных систем", - пишет Defense Express.
В свою очередь волонтер и активист Сергей Стерненко в своем Телеграме отметил, что на самом деле, то, что сегодня показали ВМС - это не первый случай сочетания морских безэкипажных катеров и летательных FPV-дронов.
"Работа над интеграцией беспилотных систем с безэкипажными продолжается давно. У FPV есть еще огромный нераскрытый потенциал. Продолжение следует", - написал он.
Другие новинки украинских вооружений
Как писал УНИАН, накануне Укроборонпром показал новейший украинский реактивный дрон "Пекло", который классифицировали как "ракето-дрон". Его дальность полета заявлена в 700 км, а скорость в 700 км в час.
Военный обозреватель Денис Попович отметил, что заявленные характеристики "Ада" дают ему возможность атаковать цели в том числе на территории Москвы.