Отныне украинские морские дроны могут выступать носителями для летательных дронов, что делает их значительно опаснее.

Прошлой ночью украинские морские дроны атаковали российские наблюдательные пункты на морских платформах вблизи оккупированного Крыма. Однако самое важное то, что на этот раз кроме беспилотных катеров-камикадзе ВСУ применили также беспилотные катера-носители FPV-дронов. На это обратили внимание аналитики Defense Express.

В видеонарезке, которую опубликовала пресс-служба Военно-морских сил ВСУ, присутствуют эпизоды не только с тем, как катера-камикадзе таранят опоры платформ, но и несколько эпизодов с беспилотными летательными аппаратами. Эти БПЛА вылетают из внутреннего отсека морского дрона и атакуют разведывательное оборудование россиян, установленное высоко на платформах. В одном моменте FPV-дрон поражает россиян, которые суетятся на платформе.

"Это фактически впервые, когда на видео зафиксирована именно такая комбинация беспилотных систем", - пишет Defense Express.

В свою очередь волонтер и активист Сергей Стерненко в своем Телеграме отметил, что на самом деле, то, что сегодня показали ВМС - это не первый случай сочетания морских безэкипажных катеров и летательных FPV-дронов.

"Работа над интеграцией беспилотных систем с безэкипажными продолжается давно. У FPV есть еще огромный нераскрытый потенциал. Продолжение следует", - написал он.

Другие новинки украинских вооружений

Как писал УНИАН, накануне Укроборонпром показал новейший украинский реактивный дрон "Пекло", который классифицировали как "ракето-дрон". Его дальность полета заявлена в 700 км, а скорость в 700 км в час.

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что заявленные характеристики "Ада" дают ему возможность атаковать цели в том числе на территории Москвы.

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