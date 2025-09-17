На производство украинских ракет выделяется недостаточно средств.

Украинская ракетная программа до конца этого года должным образом не заработает. Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала, комментируя прогнозы относительно того, что в 2026 году ракеты типа "Фламинго" и "Сапсан" будут серийно производиться.

"Я человек доверчивый. Когда говорили, что каждый день производится по одной ракете "Фламинго", а с октября начнут производить по семь ракет "Фламинго" - я ответил: да, семь ракет будет. Но оказывается, что этого не будет. И это уже разведданные Соединенных Штатов. Это их разведка сообщает", - сказал Криволап.

В то же время, говоря о крылатой ракете "Фламинго", эксперт отметил, что из трех запущенных ракет долетело только две, а "одна попала не совсем, куда надо".

Видео дня

"Если говорить о "Нептуне Длинном", согласно подсчетам Пентагона и разведданных США, они использовались 11 раз, и два пуска были не совсем удачные, потому что были технические причины, которые надо допиливать", - добавил Криволап.

Также он отметил, что известно о трех применениях ракет типа "Сапсан". "Одно удачное, два других - не очень. Но то, что было удачное - показало большую способность этой ракеты. Есть технические проблемы. Их сейчас допиливают", - сказал Криволап.

Вместе с тем, он обращает внимание, что по данным американцев, дрон-камикадзе "Лютый" и крылатую ракету "Трембита" вместе использовали 160 раз. По его мнению, большинство применений приходится именно на дрон "Лютый", благодаря которому было много поражений.

Обобщая, Криволап объяснил, почему ракетная программа до сих пор не заработала должным образом.

"Проблемы, почему это у нас не будет работать до конца этого года, связаны с тем, что основные все деньги - там где есть деньги, там будет достижение, а где денег нет - там достижений не будет... Все деньги пошли на беспилотную авиацию, на Силы беспилотных систем, на все то, что связано с дронами. А ракетная программа финансируется, но финансируется в ненадлежащем количестве, и все стоит в вопросе финансирования", - подчеркнул Криволап.

Он добавил, что Германия и Франция обещают помочь Украине в производстве дроно-ракет, и даже готовы отдельные детали производить на собственных производствах, но это находится на уровне меморандумов и начальных контрактов, договоренностей. Ничего четкого еще нет.

"Поэтому, думаю, действительно, скорее всего, до конца года серийного производства ракет и ракетной программы вообще не получим", - убежден Криволап.

Украинская ракетная программа

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в январе-феврале 2026-го года будет массовое производство крылатых ракет "Фламинго". Эти ракеты могут лететь до 3 тыс км, а боевая часть ракеты весит 1 тыс кг.

Украина также развивает собственную баллистическую ракету "Сапсан". Летом руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждал, что ракета "Сапсан" будет способна удивить врагов Украины.

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, российская система ПВО не выдержит нагрузки, а ее военные мощности превратят в руины, когда Украина начнет применять собственные баллистические ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: