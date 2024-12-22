На Харьковщине нацгвардейцы совершили уникальный штурм роботов, - Forbes

То, что Украине нужно такое количество беспилотного оружия, указывает на глубокую нехватку рабочей силы.

Бригада Национальной гвардии Украины провела операцию с использованием наземных и воздушных беспилотников для штурма российских позиций в Харьковской области, вблизи северной границы с Россией. Операция включала десятки единиц роботизированной техники, действовавших одновременно на узком участке фронта, пишет Forbes.

"Речь идет о десятках единиц роботизированной и беспилотной техники одновременно на небольшом участке фронта", - отметил представитель 13-й бригады Национальной гвардии.

Эта операция стала свидетельством высокого уровня технологической подготовки украинских военных, но также выявила слабые стороны в их способности компенсировать численное превосходство российских сил. Использование полностью автоматизированной техники в штурме демонстрирует недостаток пехоты, ведь бригада, которая обороняет 8-километровый участок фронта, противостоит четырем российским полкам. Это соотношение в 2000 украинских военных против примерно 6000 российских солдат является типичным по всей линии фронта.

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В операции участвовали дроны для наблюдения и минирования, наземные взрывные работы и вооруженные наземные работы. Такая технология позволила украинским военным расчистить российские траншеи в районе Глубокого, однако основной проблемой остается удержание позиций после успешного штурма.

"Машины ломаются. Их каналы передачи данных уязвимы к вражеским помехам", - отмечают эксперты. Как обнаружил исследовательский центр RAND во время симуляций, российские глушилки могут существенно повлиять на работу автоматизированных систем.

После трех лет войны Украина стала мировым лидером в использовании военной робототехники, но такие инновации продиктованы не только стремлением технологического прогресса, но и необходимостью компенсировать недостаток человеческих ресурсов. Это отражает сложность текущей ситуации: украинские силы продолжают сдерживать значительно более многочисленного противника, используя как традиционные, так и высокотехнологичные средства обороны.

Война в Украине: важные новости

На юге Украины российская армия ведет самые активные действия на Времовском направлении. Атаки происходят круглосуточно, враг пытается перерезать логистические пути ВСУ, рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Тем временем в ООН подсчитали, сколько гражданских украинцев Россия убила с 2022 года. За время полномасштабной войны РФ против Украины Организация зафиксировала более 12,3 тысячи погибших среди гражданского населения. Кроме того, еще более 27,8 тысячи человек получили ранения.

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