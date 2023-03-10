Они быстро разворачиваются и способны быстро перемещаться на местности.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал Сергей Наев высоко оценил работу мобильных огневых групп.

По его словам, они мощно усилили работу ПВО. Об этом сообщила пресс-служба командование ОС ВСУ.

"Появление мобильных огневых групп - это удачная оптимизация Вооруженных Сил Украины. На автомобили, предоставленные волонтерами, устанавливается соответствующее вооружение. В частности, крупнокалиберный пулемет или переносной зенитно-ракетный комплекс. Насыщая нашу систему противовоздушной обороны такими группами, мы повышаем эффективность обороны в целом", - отметил Наев.

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По его мнению, главным преимуществом огневых групп по сравнению со стационарными комплексами является быстрое развертывание - оно занимает до десяти минут. Кроме того, мобильные группы способны перемещаться по местности в зависимости от направления обнаружения врага. Также они не нуждаются в большом количестве людей. В частности, экипаж может насчитывать до четырех человек: водитель, пулеметчик, оператор ПЗРК и командир группы.

Мобильные огневые группы

В январе 2023 года стало известно, что на северных направлениях обороны Украины набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

В феврале подразделения группировки сил и средств обороны Киева сообщили о создание пользовательских мобильных групп для усиления защиты воздушного пространства области и противодействия иранским дронам-камикадзе Shahed-136.

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