Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал Сергей Наев высоко оценил работу мобильных огневых групп.
По его словам, они мощно усилили работу ПВО. Об этом сообщила пресс-служба командование ОС ВСУ.
"Появление мобильных огневых групп - это удачная оптимизация Вооруженных Сил Украины. На автомобили, предоставленные волонтерами, устанавливается соответствующее вооружение. В частности, крупнокалиберный пулемет или переносной зенитно-ракетный комплекс. Насыщая нашу систему противовоздушной обороны такими группами, мы повышаем эффективность обороны в целом", - отметил Наев.
По его мнению, главным преимуществом огневых групп по сравнению со стационарными комплексами является быстрое развертывание - оно занимает до десяти минут. Кроме того, мобильные группы способны перемещаться по местности в зависимости от направления обнаружения врага. Также они не нуждаются в большом количестве людей. В частности, экипаж может насчитывать до четырех человек: водитель, пулеметчик, оператор ПЗРК и командир группы.
Мобильные огневые группы
В январе 2023 года стало известно, что на северных направлениях обороны Украины набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны.
В феврале подразделения группировки сил и средств обороны Киева сообщили о создание пользовательских мобильных групп для усиления защиты воздушного пространства области и противодействия иранским дронам-камикадзе Shahed-136.