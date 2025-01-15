Пока все хвалят FPV-дроны, "Баба Яга" незаметно делает свою работу в темноте.

Украинские тяжелые беспилотники-бомбардировщики, которые россияне называют "Баба Яга", являются невоспетыми героями этой войны. В то время как Сеть заполнена динамичными кадрами с FPV-дронов, ночные бомбардировщики наносят россиянам большие потери, но остаются по большей части без внимания. Снятые на ночную тепловизионную камеру кадры трудно разобрать неспециалистам, но ночные бомбардировщики делают действительно огромный вклад в работу ВСУ, пишет Forbes.

Стоит заметить, что "Баба Яга" - это не модель дрона, и не название производителя. Это обобщенное название, которое россияне дали всем ночным дронам-бомберам Сил обороны Украины. Чаще всего это дроны Vampire, R18, Nemesis и "Кажан". Они обычно имеют от четырех до восьми винтов и несут бомбовую нагрузку до 18 кг. Они могут наносить удары на расстоянии до 20 км, неся меньше бомб во время более длинных миссий.

Типовое вооружение включает противотанковые мины ТМ-62, приспособленные для воздушной бомбардировки; некоторые дроны могут нести две из них и сбросить их с высокой точностью. Они также могут нести минометные мины калибра 82 мм и 120 мм.

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В большинстве ситуаций бомберы зависают над неподвижной целью, чтобы сбросить груз. Но есть случаи, когда "Баба Яга" устраивает погоню за каким-то транспортом россиян и сбрасывает бомбу на движущуюся цель, что требует значительного мастерства оператора.

Из-за своих размеров и относительно небольшой скорости эти дроны почти невозможно применять днем, поэтому они и стали именно ночными бомбардировщиками. Чтобы находить цели, все они оснащены тепловизорами.

Один такой дрон стоит около 20 000 долларов. Силы обороны имеют этих беспилотников по крайней мере 2 тысячи. Так что их совокупная стоимость вдвое меньше одного F-16.

OSINT-аналитик Эндрю Перпетюа, который анализирует видео с фронта и ведет подсчет потерь уничтоженной техники, считает, что эффект ночных бомбардировщиков серьезно недооценивается. По его словам, кадры с тепловизоров как правило не позволяют точно определить тип техники, на которую сбрасывается бомба. И хотя взрыв после этого не оставляет сомнений в уничтожении цели, внести в список российских потерь очередной Т-72 или БМП-2 невозможно, потому что нет четкого понимания, какая именно техника только что вспыхнула. По крайней мере до тех пор, пока кто-то не заснимет эту уничтоженную технику уже при свете солнца.

В силу этих обстоятельств Перпетюа считает, что все таблицы российских потерь, составленные различными "осинтерами", на самом деле являются далеко неполными, потому что они включают очень незначительную долю техники, пораженной дронами типа "Баба Яга".

Вместе с тем аналитик видит устойчивую тенденцию на увеличение количества российских потерь, нанесенных именно ночными дронами-бомберами Сил обороны Украины.

Россияне до сих пор не создали собственный аналог "Бабы Яги", но, как свидетельствуют многочисленные видео, оккупанты охотно ремонтируют и используют для собственных целей украинские дроны, которые им удалось подбить, но не уничтожить полностью.

"Украина имеет явное лидерство в тяжелых бомбардировщиках, хотя полный масштаб вреда, который они наносят, будет известен только после войны", - резюмирует Forbes.

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Как писал УНИАН, около 10% бракованных 120-мм мин, из-за которых разгорелся громкий скандал прошлой осенью, уже были заменены. Всего в войска попало 15 партий таких мин с общим количеством 54 тысячи боеприпасов, их отозвали и направили на доработку к производителю.

Также мы рассказывали, что Украина удешевила разработку ракеты "Трембита" до $10 тысяч. Чтобы достичь этого, украинские инженеры использовали необычную конструкцию двигателя.

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