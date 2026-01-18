В Харькове россияне ударили 'Шахедом' по частному дому: первые подробности

В результате атаки РФ погибла женщина.

В ночь на воскресенье, 18 января, российские оккупационные войска атаковали Харьков ударным дроном типа "Шахед". Беспилотник попал в частный дом в Холодногорском районе города.

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, на месте удара вспыхнул пожар. Есть информация об одном погибшем человеке в результате удара вражеского беспилотника по частному дому.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов отметил, что погибла 20-летняя женщина. Он также сообщил, что под завалами могут находиться люди.

Впоследствии Синегубов сообщил еще об одной пострадавшей. Ей оказывают необходимую помощь медики. Кроме того, 41-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Вечером 17 января оккупационные войска РФ обстреляли Запорожскую область. Из-за атаки был обесточен город Вольнянск. Всего в Вольнянской общине обесточены более 15 тысяч абонентов, рассказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Также под вражеским ударом оказался пригород Сум. Пострадали четыре человека, в том числе 7-летний мальчик. Местные власти сообщили, что определенное количество абонентов осталось без света и газа.

