В Израиле рассказали, сколько иранских ракет по-прежнему представляют для них угрозу

Как пишет Bloomberg, офицер израильских ВВС в интервью Channel 12 сообщил, что Иран по-прежнему имеет более 1000 баллистических ракет, способных поражать территорию Израиля. Отдельно израильское армейское радио оценило арсенал "Хезболлы" в 8–10 тысяч ракет малой дальности. Это стало фактически первым публичным отходом от прежней практики, когда израильская сторона не раскрывала подобные оценки.

Отмечается, что, учитывая текущую частоту обстрелов со стороны Ирана и его союзника "Хезболлы", продолжающихся уже более пяти недель, оценки предполагают потенциально еще несколько месяцев боевых действий.

Видео дня

"Чтобы свести это к нулю, придется вложить много ресурсов. Честно говоря, должен сказать вам, что это не достигнет нуля", - сказал о способности Ирана продолжать стрелять офицер ВВС, подполковник разведки, имя которого не разглашается в соответствии с обычными правилами.

Считалось, что до войны у Ирана было около 2000 баллистических ракет средней дальности, способных достичь Израиля, сообщили ранее Bloomberg два высокопоставленных израильских чиновника на условиях анонимности. По данным Армии обороны Израиля, с тех пор по Израилю было запущено более 500 ракет, а остальные уничтожены на земле.

Тегеран запускает ракеты из десятков туннельных шахт в отдаленных горных районах, которые трудно уничтожить превентивно, сообщил офицер ВВС.

В издании подчеркнули, что Израиль проводит параллельную кампанию в соседнем Ливане, чтобы отразить "Хезболлу", партизанского союзника Тегерана, которая возродила этот фронт ракетными залпами через два дня после начала войны в Иране. Ежедневно запускается от 200 до 250 ракет, большинство из которых направлены на израильские войска, пересекающие границу на юге Ливана.

Война на Ближнем Востоке: влияние на Украину

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затяжная война на Ближнем Востоке может ослабить поддержку Киева со стороны США.

Он подчеркнул, что смещение глобальных приоритетов Вашингтона уже влияет на объемы помощи.

По словам главы государства, Украина рискует получить меньше критически важных систем противовоздушной обороны Patriot, которые необходимы для защиты от российских баллистических атак.

Зеленский прямо признал, что внимание союзников к Украине ослабевает, и подчеркнул, что даже нынешние пакеты помощи могут сокращаться, если конфликт с Ираном затянется.

