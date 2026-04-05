Зеленский: Затяжная война в Иране уменьшит поддержку Украины со стороны США

Президент предупредил о нехватке систем Patriot, росте доходов России и утрате внимания союзников на фоне новых глобальных конфликтов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затяжная война на Ближнем Востоке может ослабить поддержку Киева со стороны США. В интервью Associated Press он подчеркнул, что смещение глобальных приоритетов Вашингтона уже влияет на объемы помощи.

По словам главы государства, Украина рискует получить меньше критически важных систем противовоздушной обороны Patriot, которые необходимы для защиты от российских баллистических атак.

"Мы не являемся приоритетом"

Зеленский прямо признал, что внимание союзников к Украине ослабевает:

"Мы должны признать, что на сегодняшний день мы не являемся приоритетом… Я боюсь, что затянувшаяся война приведет к сокращению поддержки".

Он подчеркнул, что даже нынешние пакеты помощи могут сокращаться, если конфликт с Ираном затянется.

Дефицит Patriot и ежедневные удары России

Украина остро нуждается в дополнительных системах Patriot для перехвата ракет, ведь альтернативы им пока нет. При этом Россия продолжает массированные удары по городам и энергетической инфраструктуре, что приводит к жертвам среди гражданского населения и подрывает экономику.

Зеленский отметил, что даже при поддержке европейских партнеров ресурсы остаются ограниченными.

Война на Ближнем Востоке играет на руку России

Президент также обратил внимание на экономический эффект конфликта. Рост цен на нефть, в частности из-за рисков вокруг Ормузского пролива, увеличивает доходы Москвы.

"Россия получает дополнительные деньги благодаря этому", – сказал Зеленский, намекая на усиление финансовых возможностей Кремля вести войну.

Украина предлагает союзникам свой военный опыт

Чтобы сохранить международное внимание, Киев предлагает партнерам обмен опытом. Украина готова делиться наработками в борьбе с иранскими дронами, в частности технологиями перехвата беспилотников. Речь идет и о противодействии дронам типа Shahed-136, которые Россия активно использует под названием "Герань-2".

Зеленский также предложил странам Персидского залива сотрудничество: Украина может предоставить технологии, а взамен рассчитывает получить противоракетные ракеты.

Переговоры в Стамбуле и позиция по территориям

Президент находился в Стамбуле, где провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили возможные мирные инициативы и перспективу встречи лидеров.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает вариантов территориальных уступок.

Война в Украине – последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что потери России за март 2026 года достигли максимального уровня за время войны с Украиной и составляют более 35 тысяч.

Также он сообщил, что существенно увеличились результаты по уничтожению средств ПВО России: 274 таких системы поражены только за март. Кроме того, сказал президент, есть ощутимые результаты и в уничтожении российских складов и военной логистики.

Вас также могут заинтересовать новости: