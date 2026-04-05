Иран придумал, как пробивать израильскую ПВО, и это реальная проблема, – СМИ

Опыт Ирана могут использовать и другие террористические режимы.

Во время нынешнего противостояния на Ближнем Востоке Иран начал активно применять баллистические ракеты с кассетными боеголовками, чтобы обходить противоракетную оборону Израиля. Об этом говорится в публикации The War Zone, которая анализирует тактику Тегерана и ее возможные последствия для будущих войн.

"Иранцы, похоже, нашли тревожный способ систематически обходить противоракетную оборону финальной фазы", – пишет автор публикации.

Издание, в частности, ссылается на некоторые наиболее показательные видео, на которых иранские баллистические ракеты выбрасывают десятки суббоеприпасов на большой высоте над территорией Израиля. Такой подход позволяет затруднить перехват на финальном участке полета.

Видео дня

По данным израильских источников, за пять недель боевых действий Иран выпустил более 500 баллистических ракет, из которых по меньшей мере 30 были оснащены кассетными боеголовками. В то же время это лишь подтвержденные случаи, и реальное количество может быть значительно больше. Впервые такие ракеты Иран применил еще во время 12-дневной войны в прошлом году.

В материале объясняется, что стандартная баллистическая ракета проходит три фазы полета: разгон, среднюю (вне атмосферы) и финальную. Именно на завершающем этапе и происходит раскрытие боеголовки с рассеиванием суббоеприпасов. Один такой заряд может содержать от 20 до 30 элементов, а в случае более крупных ракет – до 80. Каждый из них несет взрывчатку и благодаря высокой скорости падения способен наносить значительные разрушения.

Аналитик Бенхам Бен Талеблу объясняет, что Иран называет такие боеголовки "дождевыми", поскольку они покрывают значительно большую площадь. По его словам, "эти различные суббоеприпасы будут "проливаться" на более широкий географический район, чем в случае обычной унитарной боеголовки".

Высота раскрытия имеет ключевое значение. В некоторых случаях суббоеприпасы рассеивались на высоте около 7 км, покрывая территорию диаметром до 16 км. Это значительно затрудняет перехват: вместо одной большой цели система ПВО получает десятки меньших.

Проблема перехвата

Как отмечает автор, такая тактика Ирана создает дополнительное давление на системы среднего участка перехвата, в частности на дорогостоящие ракеты-перехватчики, запасы которых ограничены.

Отдельную проблему представляет и то, что до момента раскрытия боеголовки практически невозможно определить, несет ли ракета кассетный заряд. Это затрудняет приоритезацию целей и может приводить к неэффективному использованию дорогостоящих перехватчиков.

Военные эксперты отмечают, что наиболее эффективным способом борьбы с такой угрозой является уничтожение ракеты еще до момента рассеивания – или даже до запуска. Речь идет об использовании высокоуровневых систем противоракетной обороны или так называемых "left-of-launch" операций, направленных на уничтожение пусковых установок и логистики противника.

Оружие террора, а не войны

Автор публикации подчеркивает, что применение таких ракет Ираном преследует прежде всего террористическую цель против гражданского населения, а не точечное поражение военных объектов.

"Следует подчеркнуть, что, по крайней мере из того, что мы видели до сих пор, Иран использует баллистические ракеты с кассетными боеголовками преимущественно как террористическое оружие против населенных пунктов в Израиле", – пишет издание.

В то же время автор объясняет, что рассеивание суббоеприпасов на высоте хотя и помогает обходить ПВО, но снижает точность удара по конкретным целям. Поэтому такие атаки менее пригодны для высокоточного поражения военных объектов и больше соответствуют логике ударов по площадям.

В публикации подчеркивается, что нынешний опыт имеет значение не только для Ближнего Востока. Подобная тактика может быть использована и в других регионах, в частности в Индо-Тихоокеанском. Крупные военные базы или города становятся уязвимыми для массированных ударов с рассеиванием суббоеприпасов на больших площадях.

Война на Ближнем Востоке: последние новости

Как писал УНИАН, у Дональда Трампа случился новый истерический приступ из-за неспособности победить Иран. В соцсети он опубликовал пост, в котором нецензурной бранью поставил Тегерану ультиматум – либо открытие Ормузского пролива, либо уничтожение иранской энергетики.

Трамп уже не впервые озвучивает подобные угрозы. В прошлый раз Иран заявил, что в ответ на удары по его электростанциям он уничтожит энергетику и опреснительные заводы других стран региона.

