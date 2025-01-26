По словам экспертов, всего в РФ на вооружении осталось менее 10 единиц такой техники.

Армия РФ имеет на вооружении ряд образцов военной техники, которую называют редкой из-за ее незначительного количества в войсках. В частности одной из таких машин является БМО-Т, серийное производство которой началось еще в 2001 году, пишет Defense Express.

"В конце концов согласно оценкам из открытых источников в целом речь идет о незначительном количестве в ориентировочно 10 машин. А согласно данным портала Oryx, с февраля 2022 года РФ уже потеряла как минимум четыре такие машины, из них три уничтожены и еще одну взяли как трофей наши Силы обороны", - отметили аналитики.

По словам экспертов, сейчас россияне в своих пропагандистских СМИ решили напомнить об этой редкой машине в контексте того, что эту технику можно было бы превратить в "тяжелый бронетранспортер", а именно вооружить мангалами, добавить средства радиоэлектронной борьбы, дымовые гранатометы, дистанционно-управляемые пулеметы и тому подобное.

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"Аргументом для такого решения является тот факт, что БМО-Т, кроме двух членов экипажа, может перевозить также семь десантников, кроме того, в машине можно расположить 30 единиц огнеметов РПО-А "Шмель", каждый из которых весит по 11 кг - по замыслу россиян, в варианте тяжелого бронетранспортера от них можно отказаться", - объяснили в Defense Express.

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Ранее аналитики заявили, что у РФ заканчиваются МТ-ЛБ, которых раньше не жалели. По словам экспертов, всего за время полномасштабной войны Россия потеряла 1291 тягач МТ-ЛБ.

В то же время бывший спецназовец США заявил, что России не хватает самолетов для ведения войны в Украине. Он отметил, что прибытие F-16 в Украину еще больше усугубляет проблемы РФ, указывая на то, что агрессор проигрывает битву на истощение в воздухе.

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