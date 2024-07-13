Новые ракурсы, показанные в коротком видеоролике, подчеркивают уникальный дизайн этого перспективного "товарища по команде" истребителя.

ВВС США и подрядчик General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) выпустили 90-секундное видео, показывающее первый полет XQ-67A, способного действовать впереди пилотируемых истребителей и передавать им данные о местонахождении противника.

Новое видео показывает, как беспилотный самолет выруливает из крытого ангара на базе управления полетами General Atomics в Грей-Бьютте недалеко от Палмдейла, штат Калифорния, ускоряется на взлетно-посадочной полосе, курсирует и кренится в воздухе, прежде чем вернуться на аэродром, пишет Business Insider

"Двигайтесь быстрее. Двигайтесь первым", - гласит лозунг, наложенный подрядчиком, когда дрон выруливает обратно.

Видео дня

Это были насыщенные событиями несколько месяцев для XQ-67A и усилий ВВС по созданию парка недорогих, высокотехнологичных, автономных самолетов, которые могут взаимодействовать с пилотируемыми истребителями и поддерживать их в воздухе. Впервые представленный в феврале 2024 года, в том же месяце, когда он совершил свой первый полет, срок службы прототипа дрона был продлен в апреле, когда ВВС предоставили компаниям General Atomics и Anduril финансирование для продолжения разработки своих проектов. В своем собственном заявлении GA-ASI подтвердила, что будет придерживаться конструкции XQ-67A, которую она назвала "внебортовой сенсорной станцией"..

"Программа CCA переопределяет будущее авиации и формирует модель закупок ВВС США, чтобы обеспечить истребителям доступную боевую массу с необходимой скоростью", - заявил тогда в своем заявлении Майк Этвуд, вице-президент компании по передовым программам.

После публикации видеозаписи первого полета 26 июня Исследовательская лаборатория ВВС (AFRL) заключила с GA-ASI новый контракт на сумму 9,3 миллиона долларов на дополнительные исследования платформы, в результате чего инвестиции AFRL в XQ-67A выросли почти до 68 миллион долларов.

Новые ракурсы, показанные в коротком видеоролике, подчеркивают уникальный дизайн этого перспективного "товарища по команде" истребителя. Как и истребитель, он имеет пару наклонных вертикальных стабилизаторов, большой воздухозаборник - в данном случае там, где будет кабина - и, как указывает The War Zone, нечто похожее на отверстия для бортового радара бокового обзора. Судя по снимкам, самолет по размеру похож на небольшой частный самолет, такой как Cessna Skyhawk. И, как и многие самолеты этой категории, он имеет фиксированное, а не убирающееся шасси.

Неизвестных для этого прототипа CCA остается много, включая его максимальную скорость, дальность полета и грузоподъемность. Также неясно, из чего в конечном итоге будет состоять эта полезная нагрузка и сможет ли OBSS или его вариант нести вооружение. Полезная нагрузка, включающая вооружение, всегда была частью окончательного видения ВВС CCA. Также неясно, в какой степени OBSS, который дистанционно пилотируется, но также способен к автономному полету, использовал автономию в своем первом полете.

В объявлении, сопровождавшем новые кадры, журнал Air and Space Forces Magazine высоко оценил быстрый процесс проектирования, строительства и испытаний, который привел к первому полету всего за два с лишним года.

Перед OBSS еще предстоит решить множество задач, поскольку ВВС продолжают ускоренно разрабатывать планы по созданию парка дешевых и умных дронов. ВВС планируют ускорить производство первых 100 совместных боевых самолетов и поставить их в флот к 2029 году. до 2000 CCA по индивидуальной стоимости 30 миллионов долларов США или меньше.

Модернизация самолетов в США

Россия, развязав войну против Украины, потеряла способность конкурировать с США в военной сфере, но свято место пусто не бывает. Теперь же главным конкурентом для Вашингтона стал Пекин.

Издание Foreign policy пишет, что истребитель шестого поколения находится на разных стадиях разработки в нескольких странах, а США и Китай являются главными конкурентами в этой гонке. Вашингтон не может позволить Пекину получить преимущество в этом соревновании. Для сохранения преимущества в области военных авиационных технологий США необходимо выкладываться на полную катушку, чтобы сохранить свое превосходство в воздухе.

Вас также могут заинтересовать новости: