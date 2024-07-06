Китай может обойти США в гонке по разработке истребителя шестого поколения.

Россия, развязав войну против Украины, потеряла способность конкурировать с США в военной сфере, но свято место пусто не бывает. Теперь же главным конкурентом для Вашингтона стал Пекин.

Издание Foreign policy пишет, что истребитель шестого поколения находится на разных стадиях разработки в нескольких странах, а США и Китай являются главными конкурентами в этой гонке. Вашингтон не может позволить Пекину получить преимущество в этом соревновании. Для сохранения преимущества в области военных авиационных технологий США необходимо выкладываться на полную катушку, чтобы сохранить свое превосходство в воздухе.

CHENGDU J-20 "Mighty Dragon" - это уже разработанный Пекином боевой самолет пятого поколения. Обладая передовой авионикой и возможностями обработки данных, а также являясь первым китайским самолетом-невидимкой, он конкурирует как с американским F-22 Raptor, так и с F-35 Lightning II. У него есть ограничения по количеству носимых боеприпасов, но, впервые для Китая, он может служить как сверхзвуковой ударный самолет дальнего радиуса действия или перехватчик.

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В 2017 году ВВС Народно-освободительной армии приняли J-20 на вооружение. На вооружении уже находится до 150 самолетов J-20, а ВВС Китая могут получать по одному такому самолету ежемесячно. Масштабное производство означает, что они могут компенсировать любые качественные недостатки количеством.

Также Китай давно сотрудничает с Пакистаном, совместно с которым он разработал многоцелевой боевой самолет четвертого поколения JF-17 Thunder.

Эксперты считают, что хотя J-20 не сравнится с F-22, он может стать серьезным конкурентом F-35. Китайцы проводят модернизацию J-20 в то время, когда США испытывают трудности с F-35, что позволяет устранить разрыв в возможностях между двумя конкурирующими истребителями. При цене около 100 миллионов долларов за раму, программа F-35 обойдется налогоплательщикам в 1,3 триллиона долларов за весь срок службы платформы, но на самом деле проблемы с F-35 могут помешать США разработать свой самолет шестого поколения.

Программа Next Generation Air Dominance предполагает объединение пилотов с беспилотными системами. Она будет включать в себя усовершенствованные пилотируемые истребители, а также флот из примерно 1000 беспилотников, которые будут автономно помогать пилоту в бою. Стоимость NGAD, вероятно, в несколько раз превысит стоимость F-35.

Стоит отметить, что Китай работает над собственной версией NGAD. При этом Пекин рассчитывает ввести в строй свой истребитель шестого поколения к 2035 году, но американское "семейство систем" NGAD может быть готово к 2030 году, если Пентагон и Конгресс будут выделять нужные суммы.

Бомбардировщик нового поколения США - последние новости

Northrop Grumman принимает участие в создании перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения - B-21. Свой первый полет он совершил в прошлом году. Незадолго до этого были представлены фото нового самолета, но информации о нем очень мало.

Представление о некоторых конструктивных особенностях бомбардировщика позволяет сделать новый снимок самолета в воздухе.

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