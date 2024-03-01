Аппарат сможет действовать вместе с пилотируемыми истребителями, облегчая им выполнение задач.

28 февраля построенный компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) дрон XQ-67A впервые поднялся в небо. Об этом сообщает The War Zone.

Испытания проходили на полигоне General Atomics в Калифорнии. Перед этим дрон выполнил пробежки по взлетно-посадочной полосе.

Новая платформа является частью секретной программы Off-Board Sensing Station (OBSS) Исследовательской лаборатории Воздушных сил США (AFRL). Она нацелена на разработку БПЛА с набором передовых датчиков, способного действовать впереди пилотируемых истребителей и передавать им данные о местонахождении противника.

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General Atomics получила контракт на OBSS в октябре 2021 года вместе с компанией Kratos. Впоследствии именно General Atomics выбрали для перехода к следующему этапу, который включал создание и летные испытания аппарата.

Подробные характеристики XQ-67A держат в секрете. Как можно видеть на фотографиях, он получил выдвижное трехколесное шасси и широко расставленное V-образное хвостовое оперение. Дрон оснастили воздухозаборником, который находится в верхней части фюзеляжа.

В общем, новый БПЛА похож внешне на знаменитый ударный дрон MQ-20 Avenger от General Atomics и беспилотный самолет-заправщик MQ-25 Stingray от Boeing.

Неожиданная украинская новинка

Напомним, в начале февраля внимание широкой публики привлекли к себе обломки украинского ударного дрона неизвестного типа. Прежде всего россиян (именно они первыми выложили фотографии) удивило "нетипичное качество" изделия.

Известно, что он выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" и имеет турбореактивный двигатель JetCat P400-PRO.

Впоследствии западный OSINT-исследователь, известный как H I Sutton, продемонстрировал, как может быть устроен новый БПЛА.

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