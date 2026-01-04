В ЕС планируют создать свой легкий боевой винтовой самолет: сколько денег уже выделили

Аналитики отмечают, что сочетание винтового двигателя и действенных технологий стелс является довольно нетривиальной задачей.

В Европейском Союзе планируют создать свой легкий многофункциональный боевой винтовой самолет, на что уже выделено 15 миллионов евро.

Как отмечает военный портал Defense Express, эти средства должны пойти на конкурс по созданию самолета. Соответствующее финансирование решением Европейской комиссии закреплено в программе Европейского оборонного фонда.

Отдельный пункт в EDF Work Programme 2026 закрепляет разработку самолета, который не должен дублировать или опираться на имеющиеся турбовинтовые самолеты. Но должен быть дешевым и выполнять задачи по непосредственной огневой поддержке, перехватывать дроны, вести разведку, координацию ударов и предоставлять целеуказания.

Ожидается, что этот FMLA - future multirole light aircraft - станет ценным благодаря своей универсальности, низким эксплуатационным расходам и адаптивности, а также будет легко переоборудоваться для миссий гражданской безопасности, например, поисково-спасательных работ.

Какие требования выдвигаются к самолету

Отмечается, что среди требований к новому винтовому самолету - использование турбовинтового двигателя, взлетный вес до 7500 килограммов, возможность короткого взлета и посадки (STOL), то есть эксплуатация с полос длиной до 450 метров.

Кроме того, указано использование современных технологий и материалов, которые должны минимизировать видимость самолета для радиолокационных станций и других систем обнаружения; устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

В то же время заявлена необходимость иметь собственные радиолокационные системы и средства "адаптивной маскировки". Дополнительно указаны требования по эксплуатации в жестких условиях и "экологической чистоты".

Роль самолета в боях

Относительно непосредственной роли FMLA в боях, то уже на базе разработки требований для этой машины было указано, что самолет предназначен, в частности для конфликтов малой интенсивности и в миссиях "ниже порога открытого конфликта".

Также этот самолет должен быть экономически эффективным решением для стран, которые не могут позволить себе современные авиационные средства.

"Со стороны Defense Express отметим, что все описанное очень сильно напоминает то, что уже может Super Tucano от Embraer. За исключением логического требования по РЛС и очень странного желания обеспечить малозаметность, потому что сочетание винтового двигателя и действенных технологий стелс является довольно нетривиальной задачей", - отмечают аналитики.

Впрочем, добавляют они, намерения ЕС создать собственное экономически эффективное воздушное средство выглядят очень положительным сдвигом. В то же время, отмечает портал, все положительное впечатление от инициации очень прагматичного проекта разрушается из-за его сроков, ведь горизонт поставки этого нового самолета пока определен на уровне 2035-2040 годов.

