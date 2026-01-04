В противовес Storm Shadow: Пакистан впервые испытал собственную крылатую ракету (видео)

Ракета имеет дальность до 600 километров.

Пакистан впервые испытал собственную крылатую ракету Taimoor, которая по своим возможностям должна быть схожа с европейской крылатой ракетой Storm Shadow / SCALP, стоящей на вооружении воздушных сил Индии.

Как отмечает военный портал Defense Express, Taimoor предназначена для вооружения самолетов тактической авиации. На обнародованном видео показан пуск Taimoor (также встречается транскрипция Taimur) с истребителя Mirage III, во время которого ракета успешно отделилась от носителя, запустила двигатель, совершила полет на неназванную дальность и поразила определенную цель.

Отмечается, что разработка ракеты Taimoor в Пакистане ведется компанией Global Industrial & Defence Solutions (GIDS), впервые ее макет был продемонстрирован в 2022 году.

Характеристики ракеты

Согласно имеющимся данным, эта ракета со взлетным весом около 1200 кг имеет дальность до 600 км, при этом, как было подчеркнуто, в конвенционном исполнении. Она имеет многоканальную систему навигации, состоящую из инерциальной, спутниковой, DSMAC и TERCOM, а также тепловизионную головку самонаведения на конечном этапе полета.

Аналитики отмечают, что для Пакистана это не первая собственная крылатая ракета, ведь на вооружении страны с 2012 года стоит Ra'ad (также известная как Hatf 8) с заявленной дальностью в 550 км (только 350 км, согласно другим источникам), а с 2020 года - Ra'ad II с дальностью 600 км (550 км, согласно другим источникам). Впрочем, для этих ракет не заявлено использование тепловизионной ГСН.

"Taimoor кажется очевидным продолжением развития Ra'ad, сохраняя некоторые решения старой ракеты, за исключением полностью нового хвостового оперения, замена которого на Х-образное должно положительно отразиться на малозаметности ракеты", - отмечает Defense Express.

Интеграция ракеты с самолетами

Сейчас в Пакистане не сообщают о сроках завершения работ. Но получение этой ракеты для Исламабада имеет довольно большое значение, ведь по своим возможностям Taimoor должен быть близок к европейской крылатой ракете Storm Shadow / SCALP, стоящей на вооружении воздушных сил Индии.

Аналитики также подчеркивают, что кроме разработки новой ракеты, Пакистан еще должен пройти возможно непростой этап по ее интеграции на новые самолеты, в чем ему понадобится помощь других стран.

Например, если Taimoor будут интегрировать в JF-17 (более 150 в строю), которые являются совместным китайско-пакистанским истребителем, то без Пекина вряд ли получится обойтись. А для интеграции этой ракеты под F-16 (до 75 в разных версиях) надо получить разрешение Соединенных Штатов Америки, что является очень непростой задачей.

"Именно поэтому, как минимум сейчас, испытания Taimoor проводятся с Mirage III, которых вместе с Mirage 5 у Пакистана 120-160 единиц в разном состоянии боевой и летной готовности", - пишет портал.

Другие новости об оружии

Как сообщалось, ранее фельдмаршал Халиф Хафтар, силы которого контролируют восток Ливии, решил приобрести боевую авиацию у Пакистана, пренебрегая российскими истребителями.

Соглашение, о котором из собственных источников узнал Reuters, которое официально подтверждено не было, касается сразу 16 китайско-пакистанских многоцелевых истребителей-бомбардировщиков JF-17 и 12 винтовых тренировочных самолетов Super Mushak.

Вас также могут заинтересовать новости: