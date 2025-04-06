Россия теряет 'крылья': Ту-22М загадочно падают и горят на авиабазах, - экс-офицер армии США

Несмотря на колоссальные потери, эти стратегические бомбардировщики все еще остаются опасными, особенно для гражданского населения Украины.

Российская стратегическая авиация несет новые потери в войне против Украины. Надежды Москвы на массированное использование самолетов, способных игнорировать потери и продолжать обстрелы украинских городов, постепенно разрушаются - не только в небе, но и на земле. Об этом пишет военный аналитик, бывший офицер пехоты армии США Брент Иствуд для 19FortyFive.

Последний инцидент - падение бомбардировщика Ту-22М вблизи Усольского района в Сибири 2 апреля. До линии фронта - более 4300 километров. По неофициальным подсчетам, это уже пятый потерянный Ту-22М за время полномасштабной войны.

Около 60 таких самолетов оставалось у Кремля на начало полномасштабного вторжения, и потери почти 10% флота являются ощутимым ударом. Ту-22М - машина еще со времен Холодной войны, которую Россия активно применяет для запуска крылатых ракет, в частности по украинским городам.

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Украинцы расценивают такие удары как террористические атаки.

"Россия предпочитает использовать Ту-22М для уничтожения городов. Это возмущает украинцев, которые считают, что террористы совершают теракты против мирного населения", - говорится в материале.

Несмотря на защиту, эти самолеты несут потери не только в воздухе, но и на земле: дроны ВСУ уничтожили уже несколько таких "птичек" прямо на авиабазах. Особенно болезненными стали удары по базе в Энгельсе, где также уничтожены запасы ракет.

В ответ Россия продолжает обстрелы из глубины своего воздушного пространства - самолеты остаются за сотни километров от Украины, выпуская ракеты Х-22. Эти ракеты - одна из самых опасных угроз для гражданского населения.

"Нет прекращения огня", - отмечают международные наблюдатели. Несмотря на отдельные заявления о деэскалации, российские самолеты продолжают нести смерть.

Ту-22М: ретро-гигант в современной войне

Backfire - такое название бомбардировщик получил на Западе - имеет четырех членов экипажа, более 6000 кг боевой нагрузки и может летать со скоростью более 1600 км/ч. Его конструкция базируется на еще советском Ту-22 "Блиндер". Особое внимание было уделено конструкции крыла изменяемой стреловидности - основы всего проекта.

Самолет имеет большой боевой опыт - от Афганистана до современной войны в Украине. Но сегодня он все чаще становится мишенью.

Несмотря на потери, угроза остается. Ту-22М все еще используются для нанесения ракетных ударов, в том числе оснащаются и планирующими бомбами, что затрудняет перехват.

"Самолет подвергся ударам, но он все равно будет весомым фактором в войне, поскольку прекращение огня оказалось недостижимым. Украина считает Ту-22М инструментом террора и силой, с которой нужно считаться", - подытожил автор.

Инциденты с тактической авиацией РФ

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Сообщалось, что авария произошла в Иркутской области. На борту было четыре члена экипажа. По неподтвержденным данным, члены экипажа успели катапультироваться.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, самолет выполнял плановый полет. Он заявил, что самолет разбился возле населенного пункта Буреть Боханского района, один летчик погиб.

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