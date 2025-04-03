К сожалению, Россия может еще долго терроризировать Украину, если будет терять по одному самолету в год.

За время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла почти 10% своего парка стратегических ракетоносцев Ту-22М. Об этом пишет Forbes, анализируя вчерашнюю аварию одного из них.

Считается, что до вторжения в Украину Россия имела около 60 Ту-22М - обновленных версий бомбардировщиков времен холодной войны, которые несут крылатые ракеты различных типов. До вчерашней катастрофы российские ВВС потеряли уже четыре таких самолета - один разбился, один был сбит и два были уничтожены или по крайней мере сильно повреждены ударом украинских беспилотников по аэродрому.

Кроме того серия налетов беспилотников на авиабазу Энгельс с января по март уничтожила огромный запас крылатых ракет, которые запускали эти бомбардировщики. Стоимость потерянных ракет Forbes оценивает в почти 1 миллиард долларов.

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И хотя Ту-22М запускают ракеты по Украине с безопасного расстояния, каждый их полет имеет определенные риски, отмечает автор публикации. Ведь речь идет о самолетах, спроектированных в 1960-х годах и построенных в 1970-80-х. Ракеты Х-22, хотя и изготавливаются до сих пор, тоже спроектированы в 1960-х.

"Ничто так не интересно, как полет с древней ракетой, содержащей ~4 тонны гиперголического топлива", - пошутил авиационный эксперт Билл Свитман.

Вместе с тем Forbes признает, что потеря пяти Ту22М за более чем три года полномасштабной войны никак не повлияет на ее ход: у россиян еще достаточно и уцелевших Ту-22М, и бомбардировщиков других типов, таких как Ту-95 и Ту-160, чтобы бомбить Украину в обозримом будущем.

Катастрофа Ту-22М в России

Как писал УНИАН, накануне в России потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. По имеющейся информации, самолет упал в Иркутской области. На борту было четыре члена экипажа. Вроде бы все пилоты смогли катапультироваться, но один из них все же погиб. Причины аварии не называются.

Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что речь идет о достаточно старых самолетах, которые практически во время каждого вылета имеют какие-то технические проблемы. Об этом почти неизвестно широкой общественности.

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