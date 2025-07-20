По словам военного с позывным "Фотограф", россияне сейчас "неплохо себя чувствуют в воздушной разведке".

Украинские производители дронов в настоящее время "очень плохо сотрудничают между собой", хоть раньше их значительное количество играло положительную роль.

Об этом в интервью "Армия TV" сказал Алексей "Фотограф" Чарей, боец 411-го отдельного полка беспилотных систем "Ястребы". Он рассказал о весомости работы дронов-перехватчиков.

По его словам, россияне сейчас неплохо себя чувствуют в воздушной разведке, в тактическом диапазоне. Поэтому, как подчеркнул Чарей, FPV на сегодняшний день - это приоритетная задача для воздушного перехвата.

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"Это не обязательно квадрокоптер, это может быть FPV-самолетик маленький. Потому что россияне сейчас научились делать скоростные самолеты и их не каждая FPVшка может догнать. Плюс системы обнаружения и искусственный интеллект обнаруживает преследование, и ускоряется сильно", - сказал военный.

Говоря об украинском производстве дронов, боец отметил, что ранее большое количество производителей играло ВСУ на руку.

"Украинская креативность и творческий подход создавал много новых решений. Но в какой-то момент производители стали очень плохо сотрудничать между собой. А государство недостаточно модерирует эту историю", - высказал мнение Чарей.

Он также отметил определенную "этапность" войны, на которой "наши преимущества нивелировались, а преимущества россиян стали более очевидными".

Как россияне используют дроны

По словам авиаэксперта Константина Криволапа, оккупанты модернизировали "Шахеды", добавив функцию изменения маршрута во время полета.

Соответственно, подчеркнул он, увеличились возможности россиян наносить более точные и более конкретные удары по нашим объектам.

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