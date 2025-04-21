На территории Великобритании будут построены контейнеры для производства взрывчатки RDX, используемой в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах.

Британия планирует значительно увеличить свои возможности по производству взрывчатки, чтобы больше не зависеть от США в поставках боеприпасов, пишет The Times.

Как отмечается в статье, на территории Великобритании будут построены грузовые контейнеры для производства взрывчатки RDX, используемой в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах.

BAE Systems, британская оборонная компания, также намерена построить три новых объекта, чтобы повысить "устойчивость" проекта на случай, если один из объектов подвергнется нападению.

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Отмечается, что расширение производства суверенных боеприпасов происходит на фоне отказа британских и европейских оборонных компаний от закупок американского оборудования на фоне опасений относительно непредсказуемости Дональда Трампа.

Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что оборонная промышленность "является основой нашей способности сражаться и побеждать на поле боя".

"Укрепление отечественного артиллерийского производства - важный шаг в усвоении уроков Украины, повышении устойчивости нашей промышленности и превращении обороны в двигатель роста", - сказал он.

Отмечается, что к лету BAE увеличит производство 155-миллиметровых снарядов в 16 раз за два года, чтобы удовлетворить спрос, вызванный войной в Украине, пишет The Times, отмечая, что изданию известно количество снарядов, которые теперь может производить Великобритания, однако оно не будет разглашать информацию по соображениям безопасности.

При этом отмечается, что ранее BAE Systems импортировала взрывчатку RDX из двух основных источников - США и Франции.

Однако компания надеется достичь такого положения, когда ее боеприпасы не будут содержать каких-либо американских компонентов или материалов, и их можно будет использовать и продавать без каких-либо ограничений со стороны Америки.

Есть также опасения, что в случае начала более масштабной войны западные страны будут в спешном порядке закупать и производить боеприпасы, а это значит, что Великобритании необходим собственный суверенный потенциал для производства взрывчатых веществ.

Как объяснил Стив Кардью, директор по развитию бизнеса подразделения морских и наземных оборонных решений BAE Systems, взрывчатка RDX, используемая в 155-мм снарядах, минометах и боеголовках, обычно разрабатывается на относительно неэффективных крупномасштабных предприятиях, однако европейские страны испытывают трудности с масштабным производством взрывчатки.

Согласно планам компании BAE, каждый отдельный контейнер будет производить до 100 тонн взрывчатки в год – несмотря на меньшие масштабы, это будет более эффективно, дешево и быстро. Кроме того, это более надежно с точки зрения безопасности, пояснил он. "Один крупный объект представляет собой большую угрозу безопасности. Если у вас есть разрозненные объекты, это гораздо надежнее", - отметил Кардью.

Проблемы Европы с перевооружением

Как писал Bloomberg, в Европе до предела истощились поставки пороха, тротила и других взрывчатых веществ для производства снарядов.

Для снарядов нужны два летучих компонента: порох, который используется для запуска снарядов, и взрывчатые вещества, которые детонируют. Европа не производит достаточно ни того, ни другого, чтобы удовлетворить свой спрос.

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