Традиционно в это время возвращаются старые знакомые и незавершенные истории.

Период ретроградного Меркурия снова обещает напомнить о прошлом, особенно для представителей двух знаков Зодиака, на которых он повлияет наиболее ощутимо. Традиционно в это время возвращаются старые знакомые и незавершенные истории. И хотя большая часть зодиакального круга в этот раз будет относительно защищена, по словам астролога Марен Альтман, два знака все же рискуют вновь столкнуться с бывшими партнерами, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Астролог Лесли Хейл подчеркивает: "Ретроградный Меркурий, похоже, имеет предопределенные последствия", добавляя, что он "обычно привлекает людей, с которыми, как нам кажется, у нас остались незавершенные отношения".

Альтман также отмечает, что ретроградное движение Меркурия разворачивается в огненном знаке Льва, усиливая драматизм происходящего. При этом 24 июля нас ждет новолуние в том же знаке, что дополнительно активизирует темы отношений - особенно для Водолеев и Овнов, в чьих астрологических домах разыграется основной сюжет.

Водолей

Для Водолеев и ретроградный Меркурий, и новолуние будут затрагивать седьмой дом - зону серьезных партнерств. Это может означать как шанс на новое глубокое сближение, так и возврат к прежним отношениям.

Возвращаться ли к старым чувствам - личное решение каждого Водолея. Иногда отношения, получившие второй шанс после внутреннего роста обеих сторон, могут сложиться более зрело. Однако стоит быть внимательным к тому, как вы выражаете свои мысли.

Астролог и психотерапевт Кейт Роуз советует сохранять ясность: ретроградный Меркурий может спутать намерения, поэтому честный диалог - ключ к пониманию, вне зависимости от исхода.

Овен

Для Овнов период ретроградности активизирует пятый дом - сферу романтики и легких встреч. Альтман говорит: "…это может указывать на то, что вы возобновите отношения с кем-то или снова начнете видеться с бывшим". При этом он добавляет, что речь не обязательно идет о серьезной связи, но "то, что вы снова откроете эту дверь в это время" вполне возможно.

Учитывая, что все это происходит под влиянием яркого Льва, астролог А.Т. Нуньес отмечает: ретроградный Меркурий может стать шансом "испытать большую эмоциональную уязвимость".

Астролог Хелена Хатор подчеркивает: "возможно, вам просто нужно снова встретиться и понять, почему все не сложилось". Иногда судьба приводит к прошлому не для возрождения, а ради прояснения.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака услышат зов судьбы и изменят свою реальность.

Вас также могут заинтересовать новости: