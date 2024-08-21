Это просто испытательная платформа для пилотируемых подводных лодок.

Тайвань, готовясь к вооруженному противостоянию с Китаем, создал собственный подводный беспилотник, и это могло бы стать демонстрацией военно-морской мощи, но не в этом случае. Как пишет The Guardian, новая подлодка Smart Dragon не способна вести бой. Вместо этого она является исключительно испытательной платформой для запланированной флотилии из восьми новых пилотируемых подлодок тайваньского флота.

Как пишет издание, впервые Smart Dragon был представлен публике в мае, тогда же стали известны его параметры – 30 метров в длину и 3,5 метра в ширину. По размеру он похож на некоторые из более крупных беспилотников, находящихся в разработке в других странах, в частности, Orca ВМС США.

Однако в отличие от других подводных беспилотников, Smart Dragon не планируется использовать в военное время для наблюдения, постановки мин или противокорабельных атак. Министр национальной обороны Тайваня Гу Лисюн отметил, что у Smart Dragon даже нет полного прочного корпуса, позволяющего судну погружаться глубоко под поверхность.

Видео дня

Вместо этого он оснащен отсеками, где производители могут устанавливать и тестировать оборудование, которое они намерены построить для восьми пилотируемых подлодок Hai Kuns.

Как отмечает The Guardian, такое исключительно прикладное использованеие Smart Dragon – упущенная возможность для Тайваня.

Так, беспилотные ударные подлодки США Orca, например, могут месяцами задерживаться в Тайваньском проливе, следя за китайскими военными кораблями. В случае войны Orca могли бы передавать местоположение китайских кораблей другим силам — или атаковать самостоятельно.

Тайваньский флот выиграл бы от аналогичной возможности. Он выиграл бы еще больше, если бы мог сочетать беспилотники с воздушными дронами и высокоточными боеприпасами на поверхности и в воздухе, по примеру Украины, которая лишила российский флот контроля над Черным морем с помощью комбинации беспилотных катеров-камикадзе и противокорабельных ракет, считает The Guardian.

Конфликт Китая и Тайваня

Китайское вторжение на Тайвань будет иметь худшие глобальные последствия, чем нападение России на Украину или пандемия Covid-19, заявил президент страны.

В то же время США в войне с Китаем могут исчерпать свои боеприпасы в течение трех-четырех недель.

Вас также могут заинтересовать новости: