Запасы боеприпасов недостаточны, заявила комиссия из восьми человек, в которую вошли отставной генерал армии, бывший конгрессмен от Демократической партии и бывший посол США.

В новом громком отчете о национальной обороне США признается, что Пентагон может исчерпать свои боеприпасы в течение "трех-четырех недель" в затяжной войне с Китаем.

В отчете, опубликованном в понедельник двухпартийной комиссией, назначенной Конгрессом, настоятельно предупреждается, что США не готовы к длительному конфликту с Китаем или Россией, не говоря уже о том, чтобы с ними обоими одновременно.

Многие из его оценок были основаны на ранее опубликованных материалах. Тем не менее, обзор концентрирует множество недавних выводов и десятки показаний официальных лиц в формальную и суровую рекомендацию для США увеличить расходы на оборону и оптимизировать свои силы.

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Запасы боеприпасов особенно недостаточны, заявила комиссия из восьми человек, в которую вошли отставной генерал армии, бывший конгрессмен от Демократической партии и бывший посол США.

Они сослались на отчет 2022 года двух аналитиков Центра национальной безопасности Америки, в котором говорилось, что у США недостаточно оружия, чтобы "сдержать и отразить первоначальное вторжение" таких держав, как Китай.

Комиссары добавили, что этот дефицит сохраняется даже после того, как США недавно активизировали производство оружия для поставок в Украину.

"В результате несекретные публичные военные игры показывают, что в конфликте с Китаем Соединенные Штаты в значительной степени исчерпают свои запасы боеприпасов всего за три-четыре недели", - сказано в их отчете.

Комиссия предупредила, что некоторых важных боеприпасов, таких как противокорабельные ракеты, может хватить всего на несколько дней.

Комиссары заявили, что запасы у союзников США также вызывают беспокойство. В качестве примера они сослались на отчет 2022 года Королевского института оборонных исследований о войне в Украине.

В этом отчете говорилось: "В разгар боевых действий на Донбассе Россия использовала больше боеприпасов за два дня, чем есть на складах всей британской армии".

Комиссия США предупредила, что оборонное производство в целом находится в плохом состоянии, заявив, что более широкая отрасль не имеет возможности удовлетворять национальные потребности даже в мирное время.

"Промышленное производство США крайне неадекватно для обеспечения оборудования, технологий и боеприпасов, необходимых сегодня, не говоря уже о требованиях конфликта великих держав", - говорится в их отчете.

В целом, они предупредили о спектре недостатков в США, включая потребность в лучших стимулах для карьерного роста для набора военнослужащих, "византийский" процесс исследований и разработок и медленное, бюрократическое Министерство обороны.

"Фундаментальные сдвиги в угрозах и технологиях требуют фундаментальных изменений в том, как функционирует Министерство обороны", - сказано в отчете.

Комиссия предложила несколько крупных изменений в том, как США планируют оборону.

Одним из них является стратегия "всех элементов национальной мощи", включающая частный и гражданский секторы. Это в принципе отражает то, что Китай делает со своей оборонной промышленностью - опираясь на гражданские компании и государственные конгломераты, которые могут работать вместе с его армией и готовиться к войне.

Другой пример - "Конструкция множественных театров военных действий", которая направлена ​​на решение крупномасштабных конфликтов против нескольких мировых держав одновременно.

Эта стратегия - шаг вперед по сравнению с более традиционной идеей "конструкции двух войн", когда США готовятся вести войны против двух региональных угроз, таких как Иран или Северная Корея.

В обзоре также подчеркивается, что общественность США "в значительной степени не осведомлена" об угрозах своей стране и ее союзникам, и говорится, что большинство американцев не понимают, как крупная война может повлиять на каждый аспект их жизни - от водоснабжения и электроснабжения до интернет-услуг.

Напряженость между США и Китаем

Вашингтон предупредил Китай об ответных мерах на поддержку Пекином военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США по итогам встречи государственного секретаря Энтони Блинкена с главой МИД Китая Ван И.

Отмечается, что Блинкен вновь выразил серьезную обеспокоенность поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России.

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