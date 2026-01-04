Германия заказала крылатые ракеты TAURUS NEO на более чем €2 млрд

MBDA и SAAB готовят в ФРГ линию для серийного выпуска ракет дальнего поражения - закупка может достичь 600 единиц.

Германия заключила контракт на развертывание производства крылатых ракет TAURUS NEO. Компания TAURUS Systems - совместное предприятие MBDA и SAAB - получила заказ на подготовку производственной линии для серийного выпуска новых ракет. Об этом сообщила MBDA в пресс-релизе.

После реализации контракта планируется развернуть в Германии производство крупных партий TAURUS NEO, что значительно усилит ударные возможности Бундесвера и оборонный потенциал Европы.

"С TAURUS NEO Германия целенаправленно наращивает свои самые современные возможности глубокого удара, делая критически важный вклад в сдерживающие способности Европы и НАТО", - заявил исполнительный директор MBDA Group по стратегии Томас Готтшильд.

В компании отметили, что работы по разработке новых технологий уже начались в рамках контракта на обслуживание и модернизацию ракет TAURUS, подписанного в декабре 2024 года. Это должно обеспечить скорейшую готовность первых систем TAURUS NEO.

Новый контракт также предусматривает:

развитие передовых технологических возможностей;

расширение производственных мощностей;

подготовку к масштабному серийному выпуску.

По оценкам, Германия планирует закупить до 600 крылатых ракет TAURUS NEO общей стоимостью около 2,1 млрд евро.

В целом MBDA намерена инвестировать 2,4 млрд евро в 2025-2029 годах, чтобы обеспечить существенное наращивание производства ракет и сокращение сроков поставки в условиях роста оборонных потребностей Европы.

TAURUS NEO - что известно об этой ракете

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны новые подробности о немецкой крылатой ракете Taurus Neo, которая заменит предыдущую модификацию вооружения. Она может получить новый двигатель, что может помочь Украине получить это оружие.

Компания Taurus Systems GmbH планирует инвестировать около 400-500 миллионов евро в материалы для производства ракет Taurus Neo. Это позволит в будущем развернуть массовое производство.

