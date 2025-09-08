Россияне хотят довести долю беспилотных и безэкипажных систем на поле боя до 40%.

Главное управление разведки Минобороны Украины узнало объемы производства основных видов вооружения и техники в РФ. Об этом со ссылкой на заместителя начальника ведомства Вадима Скибицкого сообщаетУкринформ.

Речь идет о производстве самолетов, бронетехники, а также ракет и артиллерийских систем. В частности, количество новых самолетов в этом году должно превышать полсотни.

Планы РФ по новой технике:

- самолеты (Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57) - 57 единиц;

• танки (Т-90М) - 250 единиц;

• БМП и бронетранспортеры (БМП-3, БТР-82А) - 1100 единиц;

• артиллерийские системы - 365 единиц;

• высокоточные ракеты разного класса - 2,5 тысячи единиц.

В случае высокоточных ракет имеются в виду, в частности, комплексы "Искандер" и "Кинжал". Последний иногда называют "гиперзвуковым" комплексом.

В Главном управлении разведки считают, что россияне хотят довести долю беспилотных и безэкипажных систем на поле боя до 40%. В то же время, как можно видеть в планах, никакого отказа от классических вооружений со стороны россиян не намечается.

Если говорить о танках, то они будут делать ставку на Т-80, Т-90 и (в будущем) на Т-14 "Армата". Известно также, что Кремль планирует активно строить артиллерийские системы "Коалиция", "Мста", "Мальва", "Гиацинт" и "Магнолия".

Производство оружия в России: главное

Ранее стало известно, что в течение 2024 года россияне получили 24 боевых самолета, в том числе десять фронтовых бомбардировщиков Су-34. Таким образом, если планы на этот год удастся реализовать, это будет существенным наращиванием производства боевых самолетов.

Также сообщалось, что в прошлом году специалисты "Уралвагонзавода" могли передать войскам РФ около 200 танков Т-72Б и Т-72Б1, модернизированных до стандарта Т-72Б3. Кроме того, российская армия могла получить примерно 60-80 танков Т-90М нового производства.

