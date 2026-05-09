Запад сам превратил Украину в лидера перевооружения: BI раскрыл детали

Неполучение столь необходимого западного оружия, подтолкнуло Украину к созданию своих оружия, снаряжения и тактики, которые теперь востребованы Западом.

Как пишет Business Insider, Украина, ранее сильно зависящая от западного оружия, теперь сама разрабатывает новые типы вооружения и накапливает опыт в новых методах ведения войны.

Таким образом, с начала войны и до настоящего времени Украина превратилась из аутсайдера в центр экспертных знаний, с которым страны-партнеры все чаще стремятся сотрудничать в своих оборонных целях.

Украину подтолкнули к созданию нового оружия

Ирония, по словам экспертов, заключается в том, что Украина, возможно, никогда бы не оказалась в таком положении, если бы получила желаемое вооружение от западных партнеров.

"Именно отсутствие критически важного оружия подтолкнуло ее к инновациям и созданию нового вооружения с минимальными затратами", - написало издание.

"Коалиция, поддерживающая Украину, запустила этот процесс, проявляя нерешительность в отношении объема оказываемой поддержки", - сказал Кейр Джайлз, сотрудник программы по России и Евразии в Chatham House.

Украина все время просила у Запада много оружия, включая ракеты большой дальности, танки и истребители. Издание подчеркнуло, что многие из этих просьб были отклонены, отложены, одобрены в слишком малых количествах или ограничены в способах применения.

"Партнеры направили миллиарды долларов помощи, но поставки часто были медленными, а поддержка, особенно со стороны США, колебалась", - констатировали журналисты.

Что сделала Украина

В такой ситуации Украина обратила внимание на внутренние ресурсы и решила производить как можно больше необходимого вооружения своими силами, от беспилотников до средств ПВО.

"Если бы они получили больше необходимого оружия, им бы не пришлось так срочно разрабатывать свое", - сказал изданию Майкл Кларк, бывший советник по вопросам безопасности Великобритании и нынешний аналитик по вопросам обороны.

Главная разработка Украины

Главным примером инноваций Украины являются беспилотники. Украина использует их в масштабах и с интенсивностью, не имеющими аналогов.

Издание отметило, что некоторые западные армии теперь рассматривают различные беспилотники как центральный элемент будущих военных действий и как технологию, коренным образом изменившую боевую обстановку.

Издание отметило, что сначала украинцы разработали недорогие ударные дроны для ведения боев на передовой. Это было вызвано нехваткой артиллерии и других средств огневой мощи. Затем страна активно использовала беспилотники большой дальности для ударов по тыловой территории России, поскольку партнеры не давали ракеты или запрещали бить ими по РФ.

Также Украина разработала дешевые дроны-перехватчики, стоимость которых составляет лишь малую часть стоимости зенитных ракет.

"Страна, постоянно сталкивающаяся с нехваткой средств ПВО, разработала их, чтобы восполнить дефицит, не выходя за рамки своего ограниченного бюджета", - отметило издание.

"Поскольку зенитные боеприпасы были в критическом дефиците на протяжении всей войны, Украине пришлось разработать собственные методы борьбы", - сказал Джайлз.

Украинские военные также располагают растущим парком наземных роботов, способных атаковать позиции и эвакуировать раненых. Эта технология была разработана для компенсации нехватки бронетехники. Сейчас западные военные все больше интересуются этой технологией.

"Роботы не так эффективны, как танки и бронетранспортеры, но они значительно дешевле и их проще быстро производить в больших количествах", - констатировало издание.

Похожая динамика наблюдается и с морскими беспилотниками, которые Украина разработала и использовала для уничтожения российских военных кораблей, и другие страны теперь рассматривают их как варианты асимметричного боя.

Украинское оружие: новости

Вчера сообщалось, что в Украине разработали новый лазерный комплекс "Тризуб", предназначенный для борьбы с российскими беспилотниками, в частности дронами типа Shahed.

В настоящее время лазерный комплекс проходит финальные испытания и готовится к публичной презентации.

