Украина применяет польские танки Twardy в Курской операции

После физической передачи того или иного вооружения в распоряжение украинских военных это теперь больше не польская собственность, говорят дипломаты Варшавы.

Украина применяет танки польского производства PT-91 Twardy, которые были переданы в начале 2023 года, во время операции на территории Курской области РФ.

Как пишет Defense Express, применение таких танков в боях против россиян непосредственно на территории РФ польская сторона не регулировала никак. Власти Польши в этой истории руководствуются следующим принципом - после физической передачи того или иного вооружения в распоряжение украинских военных это теперь больше не польская собственность, поэтому Украина вправе этим распоряжаться так, как сама посчитает нужным.

Об этом принципе польские дипломаты заявили во время общения с журналистами румынского профильного издания Defense Romania. Очевидно, озвучивание этого принципа, который касается действий Украины на поле боя, имеет заодно определенное значение для двусторонних отношений Польши и Румынии.

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При этом не раскрывается например ориентировочное количество танков PT-91 Twardy, которые ВСУ сейчас могут использовать в Курской области. Речь идет скорее о политическом инциденте, чем о факторе, который может оказать масштабное влияние на ход событий на поле боя.

Также сложно установить, используются ли PT-91 Twardy сразу с первых дней боев в Курской области, или эти танки были введены в действие на этом направлении несколько позже.

Румынские журналисты оперируют данными о том, что Украина могла получить от Польши несколько десятков танков PT-91 Twardy, а также 250 танков Т-72М1.

Польские танки в Украине

Впервые польские танки PT-91 Twardy были поставлены в Украину в июле прошлого года. Поставки подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. Количество переданных тогда машин не сообщалось.

В январе 2023 года польские власти сообщили, что поставят Украине еще 60 танков этой модели. С учетом предыдущих поставок польских Т-72 немодернизированных версий Польша оказалась крупнейшим поставщиком танков для ВСУ.

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