Шаг вперед в сбивании 'Калибров' и 'Шахидов': США получили РЛС, которая 'видит' на 75% дальше

Новая РЛС должна более эффективно обнаруживать беспилотники и крылатые ракеты, летящие на небольшой высоте.

Американская оборонная компания Lockheed Martin официально передала армии США первую радиолокационную станцию (РЛС) Sentinel A4 из новой партии малосерийного производства. Она должна улучшить защиту от крылатых ракет и беспилотников, подобных российским Х-101, "Калибр" и "Шахед". Об этом сообщают эксперты Defense Express.

Как пишут аналитики, в компании также завершили первую фазу начальных оперативных испытаний и оценки проекта, таким образом еще на шаг приблизившись к развертыванию полномасштабного серийного выпуска.

По их словам, вторая партия малосерийного производства предусматривает поставку 19 РЛС Sentinel A4. Первая же партия, напомнили в Defense Express, включала 18 единиц, и ее начали передавать еще летом 2022 года с опережением графика на 5 месяцев.

"В целом новый радар является самой современной модификацией AN/MPQ-64, который входит в состав зенитного ракетного комплекса NASAMS. Таким образом, в рамках военной помощи они попали и в Украину, где участвуют в отражении российских воздушных атак", - говорится в материале.

Эксперты отметили, что Sentinel A4, или AN/MPQ-64A4, имеют сразу на 75% большую дальность от предшественника Sentinel A3 - "то есть где-то 131 км по сравнению с заявленной инструментальной 75 км для AN/MPQ-64A3".

"Другим важным преимуществом является использование радара с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) с электронным сканированием. Он обеспечивает обзор на 360 градусов и предназначен для противодействия крылатым ракетам, беспилотникам, вертолетам, самолетам, ракетным снарядам, артиллерии и минометам", - рассказали военные аналитики.

Они подчеркнули, что эта РЛС разрабатывается для обнаружения целей на небольших расстояниях и не будет базово входить в комплект NASAMS.

"Однако в Lockheed говорят, что она все еще может спокойно работать с этим ЗРК и интегрироваться в него или другие системы, типа AEGIS или NORAD", - пояснили в Defense Express.

Эксперты подытожили, что в целом Sentinel A4 является частью программы США по модернизации системы противовоздушной обороны для лучшего противодействия современным угрозам:

"Особенно это касается беспилотников и крылатых ракет, которые способны летать на небольшой высоте, затрудняя обнаружение".

Совершенствование средств ПВО

Как сообщал ранее УНИАН, во Франции появится собственная "шахедобойка" по украинскому образцу. Ее создали в рамках программы Proteus. Цель проекта - как можно быстрее поставить военным "шахедобойки" для мобильных огневых групп, организованных по примеру и опыту Украины. Контракт предусматривает поставку стране до 2027 года 50 зенитных систем, предназначенных для борьбы с дронами.

Между тем Украина, по словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, для закрытия неба от российских дронов делает ставку на зенитные БПЛА. Он подчеркнул, что масштабирование этого инновационного способа сбивания происходит по всей территории Украины: при воздушных командованиях созданы части, куда набирают людей для того, чтобы в тылу перекрывать дроновой ПВО объекты критической инфраструктуры и города.

