Магнитные бури на выходных: шторм продолжается (график)

Под конец недели ситуация должна улучшиться.

На выходных, 9 и 10 мая, на Земле ожидается магнитная буря, однако она не должна быть сильной. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, на нашу планету продолжает влиять высокоскоростной поток из корональной дыры на Солнце. Именно из-за него скорость солнечного ветра повышена, что и вызывает магнитные бури.

Кроме этого, 6 мая на Солнце произошел выброс, а 7 числа ученые зафиксировали вспышку. Предположительно, они не будут полностью направлены к Земле, однако нельзя исключить касательного удара.

"В выходные дни ожидаются усиленные геомагнитные условия с повышенной вероятностью возникновения периодов магнитных бурь уровня G1", - резюмировали эксперты.

Чем опасны магнитные бури и как от них защититься - советы

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и способны влиять не только на работу спутников и связи, но и на самочувствие людей. В такие периоды многие жалуются на головную боль, слабость, бессонницу, перепады давления и повышенную раздражительность и другие неприятные симптомы. Считается, что особенно чувствительными могут быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимые.

Чтобы легче перенести магнитные бури, обычно советуют соблюдать режим сна, избегать стрессов и переутомления. Важно пить больше воды, сократить употребление кофе и алкоголя, а также чаще бывать на свежем воздухе. Полезны лёгкие физические нагрузки и полноценный отдых. При серьёзном ухудшении самочувствия стоит обратиться к врачу.

