Эксперт объяснил назначение этих беспилотников.

Военный специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов показал обломки российского беспилотного летательного аппарата "Гербера".

Он написал в своем Telegram-канале, что обломки таких дронов продолжают находить после последней российской атаки. По словам эксперта, оккупанты запускают такие дроны для истощения украинской противовоздушной обороны.

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"Фанера, пенопласт, обычный GPS, полетный контроллер. Все максимально простое и дешевое. От комплектующих до сборки. Внутри нет взрывчатки. Часть упала сама после окончания топлива. Задача такого изделия - расходовать ресурсы нашего ПВО", - пояснил Бескрестнов.

БПЛА Гербера

Ранее стало известно, что украинские защитники сбили под Киевом новый российский дрон из пенопласта и фанеры.

По данным "Флеша", его разработали в Алабужской свободной экономической зоне, где россияне изготавливают аналог иранских дронов типа "шахед". Он назвал этот БПЛА "младшим братом" "шахеда".

Эксерт говорит, что "Гербера" является более дешевой и не умеет точно летать, однако отличить ее от "Герани" сложно, поэтому наша противовоздушная оборона должна ее сбивать.

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