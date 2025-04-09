В статистике российских потерь произошли странные трансформации, которые касаются новой бронетехники.

Российские потери боевой техники демонстрируют странную динамику, которая трудно поддается объяснению. В последние недели россияне практически не теряют те модели БМП и БТР, которые до сих пор производит их промышленность. Об этом сообщает на платформе Х аналитик открытых данных Ричард Верекер.

По его подсчетам, в ноябре прошлого года наблюдался пик потерь тех типов БМП и БТР, которые все еще производятся в России. Речь идет о БМП-3, БМД-4 и БТР-82. Тогда 38% российских потерь приходилось именно на эти типы бронемашин.

Но в феврале-марте потери именно этих новых машин почему-то упали до примерно 20%, тогда как 80% от общего количества потерь БМП и БТР стало приходиться на модели, которые давно не производятся, а только снимаются с баз хранения.

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За первые дни апреля статистика выглядит еще более необычно: на новые модели приходится лишь 2% российских потерь БТР и БМП.

Верекер отвергает объяснение, что Россия вдруг прекратила производство этих трех моделей бронетехники. Ведь даже при таком сценарии определенное количество этих машин оставалось бы в войсках и она выбывала бы более медленно, а не настолько внезапно.

Верекер предполагает, что накануне ноябрьских выборов в США Путин бросил на фронт большое количество новых бронемашин, чтобы показать, что Россия уверенно наступает на фронте. Но теперь, когда урегулирование в Украине выглядит все более вероятным, Кремль приказал отвести с фронта свою лучшую новую технику, чтобы приберечь ее на потом, предполагает аналитик.

Военный обозреватель, который действует на платформе Х под псевдонимом HC Strien и имеет более 30 тысяч подписчиков, предполагает, что россияне, возможно, готовят последний мощный рывок в Украине и отвели с фронта лучшую технику, чтобы использовать ее для этого наступления.

Другие подписчики Ричарда Верекера предполагают, что высокие потери новой техники были связаны с тем, что россияне отправляли ее прежде всего на Курское направление, которое было для них главным приоритетом. Когда же в марте Курский плацдарм был фактически ликвидирован, россияне прекратили терять технику, которая там была сосредоточена.

Потери техники на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, в последнее время российская армия в целом начала терять меньше техники, хотя интенсивность боев не снижается. Аналитики объясняют это тем, что Россия исчерпала пригодные к использованию советские запасы техники, и концентрация боевых машин в войске начала падать. Иными словами, у россиян становится все меньше "железа", которое можно бездумно бросать в бой.

На этом фоне украинские потери боевой техники начали превышать российские. В частности март по соотношению российских и украинских потерь "железа" был худшим для Сил обороны за все время полномасштабной войны.

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