В частности, за три месяца 2025 года в среднем россияне потеряли 146 военных за каждый квадратный километр украинской земли.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия захватила часть территорий нашей страны. Тем не менее врагу приходится платить за это высокую цену.

В ОСГВ "Хортица" подсчитали, что в за три месяца 2025 года в среднем россияне потеряли 146 военных, танк, два ББМ и 4,5 пушки за каждый квадратный километр украинской земли. Защитники отметили, что российский народ платит сверхбольшую цену за желание Кремля.

"В основу расчетов взяты потери российских войск за первые три месяца войны в этом году только на Восточном направлении, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица", - сказано в сообщении.

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Кроме того, в ОСГВ "Хортица" подсчитали потери врага за неделю с 31 марта по 7 апреля на восточном направлении. В частности, за это время было ликвидировано 7 327 оккупантов, 38 из которых взяли в плен, а также 65 танков, 128 боевых бронемашин, 6 РСЗО и 370 единиц автомобильной техники.

Потери России в войне против Украины - другие новости

Ранее на Донецком направлении Силы беспилотных систем уничтожили три дорогих российских ЗРК с помощью особых дронов. Отмечается, что их общая стоимость составляет около 50 млн долларов.

Кроме того, в районе Часового Яра ВСУ уничтожили редкую российскую технику вместе со штурмовиками. Это "химический" бронетранспортер РХМ-4, который предназначен для разведки зараженной местности.

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