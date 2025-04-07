По соотношению потерь "железа" март 2025 года стал худшим месяцем для Украины за все время полномасштабной войны.

Март 2025 года был худшим месяцем для Украины за всю войну, если смотреть на соотношение российских и украинских потерь военной техники. Такой вывод делает американский аналитик и военный обозреватель Дмитрий Альперович в своем блоге на платформе Х.

Он публикует график, по его словам, основанный на данных мониторингового OSINT-проекта Oryx. Этот график показывает соотношение российских и украинских потерь в технике в течение войны. На графике видно, что в марте 2025 года украинские потери немного превышают российские - и это впервые за все время войны. Соотношение составило примерно 1,1 к 1 в пользу России.

График Альперовича в своих каналах репостнули чешский OSINT-аналитик Якуб Яновский, который является одним из ведущих волонтеров Oryx, а также украинский военный аналитик Tatarigami, основатель одной из самых известных украинских аналитических групп Frontelligence Insight. Оба никоим образом не опровергли данные Альперовича, а значит косвенно с ним согласились.

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В графике Альперовича не указано точных данных, сколько именно единиц техники потеряли в марте обе стороны и какой именно техники. Но в целом получается, что каждая сторона потеряла около 400 единиц, и Украина потеряла чуть больше.

Аналитик обратил внимание, что соотношение будет немного лучше для Украины, если считать только тяжелое вооружение. Но и в таком случае для Украины март все равно будет 2-м худшим месяцем за всю войну.

Также он выдвинул предположение, что здесь свою роль сыграло российское наступление в Курской области и вынужденное отступление украинских войск.

Кроме того Альперович объясняет невыгодное для Украины соотношение потерь тем, что российская армия все активнее переходит на использование гражданской техники во время штурмовых действий. Следствием этого становится рост потерь живой силы, в то время как статистика потерь бронетехники наоборот снижается.

"Тем не менее, учитывая нехватку тяжелых вооружений у Украины и неопределенное будущее относительно масштабов будущей иностранной военной помощи, это не очень хорошая ситуация", - резюмирует Альперович.

Потери боевой техники на фронте: что надо знать

Как писал УНИАН, ранее OSINT-аналитики подсчитали, что общие потери боевой техники в восьмимесячной битве на территории Курской области были почти одинаковыми для обеих сторон, но все же немного в пользу России.

Военный обозреватель Дэвид Акс по этому поводу отмечал, что Украина не может позволить себе терять столько техники, сколько теряет Россия. Чтобы приближаться к победе, ВСУ должны уничтожать по крайней мере втрое больше техники, чем теряют сами.

Вместе с тем аналитики отмечают, что в последнее время Россия в целом начала терять меньше техники, хотя интенсивность боев не снижается. Эксперты объясняют это тем, что техника у россиян банально заканчивается, поэтому просто стало меньше "железа", которое можно бросить в бой, а вот "пушечного мяса" наоборот хватает.

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