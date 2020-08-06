Россия строит военные базы в странах Африки - СМИ

В 2015 году по этому поводу между регионами континента и Россией были подписаны соответствующие документы.

Российский президент Владимир Путин делает Африку приоритетом, в шести регионах россияне планируют построить свои военные базы.

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на отчет немецкой разведки.

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Базы хотят разместить в Центральноафриканской республике, на Мадагаскаре, Эритрее, в Мозамбике, Египте и Судане. В 2015 году по этому поводу между регионами континента и Россией были подписаны соответствующие документы.

В документе говорится, что РФ уже полуофициально учит африканских военных. Для этого 180 инструкторов перебросили в ЦАР и другие части Африки, а в России ежегодно обучаются около 20 солдат из Мали. Кроме того, местных диктаторов россияне обеспечивают боевиками частных группировок, в частности «вагнеровцами».

Ранее американский телеканал CNN узнал, что российское судно, которое задержали с взрывоопасными веществами в порту Бейрута на шесть лет, направлялось в Мозамбик.

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