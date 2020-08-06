Таможенники годами просили вывезти нитрат аммония из порта Бейрута - СМИ

После задержания судна ливанский судья требовал, чтобы селитру доставили в надлежащее место для хранения и с предоставленной охраной. Однако нитрат аммония находился в порту все шесть лет.

Хранение взрывоопасных веществ в порту Бейрута составляло крайнюю угрозу все шесть лет.

Об этом годами предупреждали официальные лица Ливана, о чем свидетельствуют судебные документы, полученные CNN правозащитником Вадихом аль Асмара.

В частности, директор ливанской таможни Бадри Дахер просил вывезти опасный груз из порта в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах.

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Аммиачная селитра попала в Бейрут на российском судне. Экипаж вскоре корабль покинул, а груз оставил в порту. Дахер также сообщил, что взрывоопасные вещества направлялись сначала в Мозамбик.

После задержания судна ливанский судья требовал, чтобы селитру доставили в надлежащее место для хранения и с предоставленной охраной. Однако нитрат аммония находился в порту все шесть лет.

Дахер и его предшественник Чафик Мэри впоследствии неоднократно отправляли письма в правоохранительные органы, призывая вывезти груз.

«Из-за крайней опасности предметов, хранящихся в ненадлежащих климатических условиях, мы повторяем нашу просьбу к администрации порта о немедленном реэкспорте товаров для безопасности самого же порта и его сотрудников», - говорится в письме Мэри в 2016 году.

Из писем также становится очевидно, что порт пытался продать нитрат аммония Ливанской армии и компании по производству взрывчатых веществ, но безрезультатно.

В общем, таможенники присылали в правоохранительные органы шесть писем с предупреждениями, однако ответа не получили.

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Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв. Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе было 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая используется как компонент взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно при нагревании, и должна храниться в особых условиях.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет. Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от столицы Ливана).

Как заявил посол Украины в Ливане Игорь Осташ, в результате взрыва некоторые украинцы получили порезы и ушибы.

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