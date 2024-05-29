Россияне нашли механизмы, как вмешаться в работу западного высокоточного вооружения.

На днях издание The Washington Post опубликовало колонку, в которой со ссылкой на высокопоставленных украинских военных заявило, что значительная часть американских высокоточных боеприпасов оказалась уязвимой для помех российских систем радиоэлектронной борьбы. Означает ли это, что западные боеприпасы потеряли свою мощь и больше не помогут Украине в войне - рассказал в интервью УНИАН Роман Свитан - военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор.

Несколько дней назад издание The Washington Post опубликовало статью о том, что высокоточное западное оружие становится менее эффективным на поле боя в Украине. Вокруг этого началось много дискуссий. Так ли это на самом деле и насколько все критично?

Действительно, такая проблема есть. В течение прошлого года высокоточное американское и вообще западное оружие удачно работало против РФ. Но сейчас россияне смогли найти некое противоядие. Они создали систему радиоэлектронной борьбы, которая вмешивается в работу спутниковой связи.

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А учитывая то, что те же GLSDB, ракеты М31 для HIMARS, некоторые виды снарядов, такие как Excalibur - все они раньше работали практически без защиты от РЭБ. Так что россияне нашли механизмы, как вмешаться в их работу. А точнее - в работу связи этих снарядов со спутниками. В связи с этим точность наведения этих снарядов была уменьшена до такого уровня, что просто не было смысла ими вообще работать.

Поэтому сейчас эти снаряды и эти ракеты взяли на доработку, обновление. И как только найдут механизм противодействия российским РЭБ, они снова вернутся на поле боя в Украине.

То есть в целом, это реально - придумать противодействие российским РЭБ и сделать эти боеприпасы снова актуальными для войны против РФ?

Да, это вполне возможно. И сейчас наши союзники как раз работают над этим.

А вообще, есть в мире высокоточные боеприпасы, которые не уязвимы к действию РЭБ?

Есть боеприпасы, которые вообще не связаны с системами управления и слежения со спутником, то есть без так называемого радиоконтакта. Вот, например, ракеты ATACMS M39 - кассетные, которыми мы работаем с прошлого года на дальность до 100 миль (161 км), у них система наведения инерциальная, им спутник не нужен. И, соответственно, против них вообще не существует механизмов борьбы РЭБами.

Вообще, там, где нет наведения по спутнику - на него нельзя воздействовать РЭБами. И ракеты ATACMS M39 - прекрасный пример такого вооружения.

Сейчас мы ждем передачи Украине F-16. Из заявлений СМИ известно, что к ним в комплекте могут идти ракеты AASM "Hammer". Будут ли они действенны против российских РЭБ или их также придется совершенствовать?

"Hammer" - это французская ракета, мы с ними работаем и сейчас. Там хорошая система наведения и на нее почти не влияет российская РЭБ. Это новейшие управляющие авиабомбы, которые уже прекрасно показали себя в этой войне.

Если продолжать тему F-16 - какие еще снаряды может использовать Украина, чтобы не попадать под действие российского РЭБ?

В основном, почти все авиабомбы, которые используются для F-16 - нового поколения, с новым оборудованием. Например, одна из самых распространенных - ракета JASSM. У нее система наведения работает по трем каналам, с контролем по спутниковой связи, с привязкой к местности и так называемой машинной памятью. Проще говоря, она сможет обходить практически все системы радиоэлектронной борьбы россиян.

В целом же, большинство ракет американского производства уже могут это делать. Вопросы возникают лишь к тем ракетам, которые старые. Сейчас большинство из них уже сняты с производства и боевого дежурства.

Например, уже упомянутые ранее ракеты М31 для HIMARS - они откровенно устаревшие, были созданы еще на заре возникновения GPS-связи. Тогда их запускали, а сейчас их нужно просто переделать. Когда это сделают - они снова станут актуальными на поле боя.

То есть, если обобщить - это нормально, что некоторая техника в течение войны теряет свою эффективность?

Да, дело в том, что новинка на линии фронта живет не более 3-4 месяцев. Ведь проходит столько времени и противник уже привыкает к новому вооружению, находит механизмы и пути противодействия. Так происходит каждый раз - кто-то придумывает что-то новое, другая сторона создает противодействие. Сейчас вся Европа и Соединенные штаты вовлечены в процесс обновления своего вооружения. Россия же работает над тем, чтобы найти ему противодействие. И это вполне нормально в условиях войны.