Россияне глушат все, что наводится по GPS. А это большинство западной "высокоточки".

Значительная часть американских высокоточных боеприпасов оказалась уязвимой для помех российских систем радиоэлектронной борьбы. После резкого падения их эффективности ВСУ прекратили использование определенных типов западного вооружения, пишет The Washington Post.

Причины проблем

Как рассказали журналистам высокопоставленные украинские военные, уязвимыми для помех являются снаряды, в которых наведение на цель осуществляется с помощью спутниковой системы глобального позиционирования - GPS.

Эти высокоточные виды оружия хорошо себя показывали в начале войны, но со временем россияне нашли им противодействие. Теперь некоторые виды оружия, которые раньше считались мощными инструментами, больше не дают преимущества.

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"Я не говорю, что раньше это никого не волновало, но теперь они (американцы) начинают волноваться. Поскольку мы делимся информацией с нашими партнерами, а наши партнеры делятся с нами, россияне, безусловно, также делятся с Китаем", - сказал один высокопоставленный украинский военный.

Какое оружие потеряло эффективность

Например, уровень успешных попаданий высокоточных снарядов Excalibur, которые отстреливаются из артиллерии калибра 155 мм, резко упал в течение нескольких месяцев - до менее чем 10%. После этого ВСУ были вынуждены отказаться от использования этих боеприпасов - еще в прошлом году. Уже полгода эти снаряды не поставляются в Украину.

Аналогичные проблемы возникли с высокоточными бомбами JDAM, которые сбрасываются с самолета. Уже через несколько недель после появления на фронте их точность резко упала, и бомбы начали промахиваться иногда на сотни метров от цели. Однако в данном случае производитель смог внести усовершенствования, и сейчас Украина продолжает использовать эти бомбы.

Бомбы малого диаметра с наземным запуском (GLSDB) тоже оказались неэффективными. Сейчас американцы работают над новыми настройками, прежде чем предоставить их снова.

Не избежали печальной участи и высокоточные реактивные снаряды М30/М31, которые запускаются уже легендарными установками HIMARS и M270. Они мощно себя показали в течение первого года войны, уничтожив немало российских складов боеприпасов и командных пунктов.

Но на второй год "все закончилось: россияне развернули радиоэлектронную борьбу, отключили спутниковые сигналы, и HIMARS стал абсолютно неэффективным. Эта неэффективность привела к тому, что очень дорогие снаряды все чаще использовались для поражения менее приоритетных целей", - сказал высокопоставленный украинский военный.

В январе украинское военное командование призвало западных партнеров предоставить альтернативу: кассетные боеприпасы М26, которые также можно запускать из этих реактивных систем залпового огня. Эти низкотехнологичные неуправляемые ракеты устойчивы к созданию препятствий, а кассетные суббоеприпасы могут поражать цели на большой территории, даже если выстрел будет неточным.

Отмечается, что Киев до сих пор считает свои ракеты HIMARS эффективными, но российские глушилки могут привести к тому, что они промахнутся по цели на 15 метров и более.

"Когда это, например, понтонный мост... но там 10 метров отклонения, он (снаряд) попадает в воду", - сказал украинский чиновник, с которым говорили авторы публикации.

Оружие, которое сохранило эффективность

Вместе с тем некоторое американское оружие, которое используют самолеты, бомба малого диаметра GBU-39, оказалась устойчивой к глушению. Согласно оценке, почти 90% сброшенных бомб поразили цель. Эти бомбы появились у ВСУ в ноябре.

GBU-39 также был адаптирован для наземного использования в системах HIMARS. Эта разработка, по словам представителей Пентагона, увеличит радиус действия реактивной артиллерии.

Украинцы также преуспели с предоставленными США тактическими ракетными системами ATACMS, которые имеют радиус действия до 300 км. Они оказались устойчивыми к радиопомехам, но могут быть перехвачены комплексами противовоздушной обороны.

Высокопоставленные украинские военные сказали, что крылатые ракеты воздушного запуска Storm Shadow, предоставленные Великобританией, оказались менее уязвимыми к российским помехам, поскольку они полагаются не только на GPS, но и на две другие навигационные системы, включая внутреннюю карту, которая соответствует местности запланированной траектории полета. Тем не менее, российская ПВО достигла определенных успехов в их перехвате.

По словам украинских чиновников, они ожидают, что оружие, эффективное на поле боя сегодня, так же потеряет эффективность в течение года.

"Россияне научатся с этим бороться. Так работает гонка вооружений", - сказал украинский чиновник.

Проблемы с западным оружием, которое получила Украина

Как писал УНИАН, компании Boeing, которая разработала Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), понадобятся "месяцы", чтобы исправить недостатки этого оружия, которые сделали его малоэффективным. Основная проблема кроется в навигационной системе GLSDB, которая оказалась уязвимой для российского РЭБа.

Интересно, что ранее среди главных преимуществ GLSDB западные эксперты называли "устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы".

Другие проблемы с использованием Ground Launched Small Diameter Bomb были связаны с достаточно большой требовательностью и общей неотработанностью оружия.

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