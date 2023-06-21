Украинская авиация сегодня мало что способна противопоставить оккупантам.

Украинские боевые пилоты "молят" о предоставлении им более современных западных самолетов нежели те устаревшие советские машины, на которых приходится воевать сегодня. Об этом пишет CNN.

Летчики отмечают, что старые Су-25, которые им приходится использовать, не идут ни в какое сравнение с российскими Су-35, имеющими передовые радары и ракеты большой дальности.

"Мы теряем много самолетов из-за этих перехватчиков. Я потерял своего командира [эскадрильи] и своего ведомого в бою. Они оба – герои Украины", — рассказал журналистам пилот Су-25 Алексей с позывным "Пумба".

Видео дня

Как пишет издание, сейчас, когда Украина переходит в контрнаступление, роль штурмовой авиации резко возросла, но украинские самолеты ограничены в численности и боевых возможностях. Россия по-прежнему сохраняет превосходство в воздухе, что затрудняет продвижение украинских войск.

"У них авиация работает волнообразно, как это было во Вьетнаме, Афганистане. Постоянно, в течение всего дня, они работают то на вертолетах, то на самолетах. Вообще авиационной поддержки [украинским войскам] катастрофически не хватает", — рассказали изданию в одном из батальонов 128-й отдельной бригады территориальной обороны.

Всего Украина получила 45 Су-25 и МиГ-29 от партнеров из НАТО и других союзных стран в Европе. Но реальным решением проблемы стало бы предоставление Украине американских F-16, говорят сами пилоты. Они имеют более современную начинку, чем советские "ровесники" и способны эффективно выполнять боевые задачи.

"Наше контрнаступление могло бы быть намного эффективнее и безопаснее для наших парней на земле [если бы у нас были F-16]. Я считаю, что это может изменить правила игры для контрнаступления и для всей войны, потому что F-16 способен выполнять много важной работы для наших сил, для нашего сопротивления", — рассказал пилот с позывным "Джус".

По его словам, сейчас украинские летчики пытаются маневрировать, чтобы избежать встречи с более современными российскими самолетами, ловя "окно" для нанесения удара, когда риски минимальны. Однако такая тактика не гарантирует безопасность украинских пилотов.

При этом установка западных вооружений на советские самолеты приводит к снижению эффективности такого оружия. По словам пилотов, к примеру, эффективность противорадарных ракет HARM составляет всего 25% от их потенциала из-за ограничений, которые накладывает сам самолет.

"Те же ракеты на F-16 были бы намного эффективнее", — уверяют летчики.

Украинские пилоты признаются, что в надежде на поставки F-16 они начали самостоятельно готовиться к возможному переходу на эти самолеты.

"Мы пытаемся улучшить свои знания английского языка, мы пытаемся читать какие-то незасекреченные руководства, мы летаем на импровизированных тренажерах F-16. Все наши молодые ребята заинтересованы в изучении нового типа реактивного самолета", — заявил Джус.

По его мнению, с такой мотивацией они смогут освоить F-16 за четыре-шесть месяцев полноценного обучения на самих самолетах. Джус считает, что даже одна эскадрилья из 12-20 самолетов способна уравнять правила игры, но для реального перелома нужно гораздо больше.

"Чтобы иметь значение для всех наших задач, для операций на передовой и для операций в мирных регионах, нам нужно три, четыре или даже пять таких эскадрилий. На будущее, на долгосрочную перспективу, нам нужно еще больше, я думаю, больше 100", – считает Джус.

Перспективы поставки F-16 – последние новости

В мае этого года страны Запада согласились начать обучение украинских пилотов на самолетах F-16, о поставке которых Украина просит практически с самого начала российского вторжения. Обучать украинских летчиков согласились Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания. На днях стало известно, что программа обучения уже стартовала.

Конкретики о поставке самих самолетов пока нет. По данным СМИ, Запад передаст Украине устаревшие модификации самолетов, обслуживание которых будет стоить довольно дорого. Вероятно, о поставке самолетов объявят уже после того, как пилоты пройдут обучение.

Вас также могут заинтересовать новости: