США уже работают над оформлением документов для запросов на передачу от третьих сторон.

Представитель Госдепа США по военно-политическим вопросам Стэн Браун заявил, что возможная передача Украине истребителей F-16 будет происходить в два этапа.

Он сказал Military Times, что США поддерживают намерение союзников передать современные самолеты Киеву, хотя сами Штаты пока не объявляли о своих планах передать авиацию.

По словам Брауна, первым шагом должно стать получение лицензии на обучение летчиков. Уже после этого будут определять, каким образом самолеты будут переданы Украине – третьей стороной или иным способом.

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Госдеп в настоящее время работает над оформлением документов для запросов на передачу от третьих лиц, поступающих из таких стран, как Нидерланды, чтобы можно было начать обучение пилотов. Однако конкретные сроки завершения этой процедуры не уточняются.

Представитель Госдепа рассказал, что война в Украине побудила США к пересмотру процессов продажи военной техники за рубежом, чтобы гарантировать быстрое и эффективное получение Украиной необходимой военной помощи и оптимизировать процессы продажи для других союзников США.

Истребители F-16 для Украины

В Минобороны заявили, что для освобождения Украины от российских оккупантов ВСУ нужно четыре эскадрильи современных истребителей.

В Пентагоне объясняли, что обучение украинских летчиков и передача Украине истребителей рассчитаны на среднесрочные и долгосрочные перспективы.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские авиаторы начали самоподготовку к овладению истребителей F-16 около года назад. Они улучшали английский, изучали строение самолета и читали книги о F-16.

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