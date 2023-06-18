На учебные курсы уже выехали офицеры боевого управления.

Учебные курсы для украинских офицеров в рамках Международной авиационной коалиции уже начались, но непосредственно пилоты ВСУ для освоения F-16 пока не выехали.

"Наших пилотов уже "отправляют" учиться каждый день... Списки смотрю, кто же уехал. Звоню. Не, на месте", - сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, отвечая на вопросы.

Он отметил, что решение об обучении принято, но отправка наших пилотов на эти учения еще ожидается.

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"Не все так просто. Есть различные учебные тренировочные базы. Возможно, что будет одна основная, остальные вспомогательные, потому что помимо пилотов есть другие авиационные специалисты, которых нужно обучать. Если страна, не имеющая на вооружении F-16 может предоставить свою базу для начальной первичной летной подготовки, то почему бы и нет. Можно рассматривать различные варианты. Этим именно и занимается руководство наше - ездит по разным странам, встречается с коллегами и изучают различные авиационные базы. Потому что нам нужно все делать довольно быстро, одновременно и качественно", - прокомментировал Игнат.

По его словам, украинские авиационные специалисты действительно уже учатся, и не первую неделю.

"Речь идет об офицерах боевого управления, которые проходят определенные курсы. Сами пилоты, которые уже будут управлять авиационными судами - F - 16 - пока не выехали", - отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Относительно авиационной помощи Игнат сказал, что наше военное руководство рассматривает помимо F-16 и другие модели самолетов для создания мощной авиационной группировки, в частности F-18.

"Приоритет, конечно F-16, потому что мы понимаем, что это надо уже и сегодня. Но работа ведется на разных направлениях, никто ничего не исключает", - отметил он.

Комментируя, в каком состоянии могут быть предоставлены Украине самолеты F-16 он отметил, что "мы не будем получать то, что не будет работать, здесь алгоритм уже просчитан всеми участниками новосозданной авиационной коалиции". Игнат обратил внимание, что хотя F-16 – это ровесник МиГ-29, это тоже 70-х годов разработка, но западные истребители прошли несколько этапов глубокой модернизации.

"И в нем узлы и агрегаты могут заменяться, то есть обновляться. Этот самолет как конструктор", - пояснил Игнат возможность обновлять и улучшать возможности F-16.

Обучение украинцев на F-16

Как сообщал УНИАН, министр обороны Алексей Резников считает, что украинские пилоты смогут овладеть истребителями F-16 гораздо быстрее, чем за стандартные полгода - у них на это уйдет до 4 месяцев.

15 июня в Брюсселе проходила встреча министров обороны стран-членов НАТО и контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-13"). По результатам заседания Резников заявил, что услышал важные новости о "коалиция истребителей".

Дания и Нидерланды возглавляют коалицию по подготовке украинских пилотов на F-16. пока конкретных решений по предоставлению самолетов Украине не было, однако Нидерланды объявили, что обучение украинских пилотов начнется этим летом. В Польше заявили, что также составили график обучения.

В Минобороны Украины заявляли, что для победы над оккупантами Украине будет достаточно четыре эскадрильи (48 самолетов).

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