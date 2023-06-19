Один из директоров компании уверен, что наши авиаторы в кратчайший срок овладеют западными самолетами.

Американская компания Lockheed Martin, которая производит современные истребители F-16, объявила о готовности помочь с обучением украинских пилотов и обслуживанием истребителей.

"Мы готовы не только удовлетворить потребности в новых F-16, но и предоставить любые модификации F-16, а также обучение, оборудование и системы", - заявил главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон в интервью Financial Times..

По его мнению, украинские пилоты освоят F-16 и смогут очень эффективно летать на них в кратчайшие сроки.

Как известно, Lockheed Martin является крупнейшим подрядчиком Пентагона по продаже продукции оборонного назначения. Сейчас компания не принимает прямого участия в переговорах по передаче Украине современной боевой авиации.

Обучение украинских пилотов на F-16

На днях в Воздушных силах ВСУ сообщили, что учебные курсы для украинских офицеров в рамках Международной авиационной коалиции уже начались, но непосредственно пилоты ВСУ для освоения F-16 пока не выехали.

Первыми обучаться управлению американскими истребителями F-16 поедут лучшие украинские пилоты.

"Пилоты уже, как говорится, на низком старте, первая волна отобрана – лучших пилотов, которые есть, которые имеют боевой опыт, которые имеют сотни часов налета, которые владеют английским языком, которые имеют более или менее молодой возраст, ведь нам нужны перспективные пилоты, чтобы уже в дальнейшем они стали наставниками и инструкторами для тех, кто поедет позже учиться", - рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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