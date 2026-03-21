Первое массовое вымирание на Земле всегда было прямо у нас под носом: ученые нашли следы

Задолго до гибели динозавров наша планета пережила катастрофу библейских масштабов.

Волны вымирания прокатывались по жизни на Земле снова и снова на протяжении ее долгой истории. Нептичьи динозавры были последними, кто ощутил на себе этот удар 66 миллионов лет назад, но до этого было еще несколько всплесков исчезновения видов.

Теперь новое исследование предполагает, что ученые, возможно, упустили из виду первое в истории Земли крупное событие вымирания – апокалиптическую потерю жизни, которая была гораздо более катастрофичной, чем считалось ранее, пишет IFL Science.

Палеонтологическая летопись показывает резкое падение биоразнообразия около 550 миллионов лет назад. До этого в некоторых частях моря доминировали относительно сложные мягкотелые организмы, которые больше походили на растения, хотя технически они были ранними животными. Затем внезапно эта так называемая эдиакарская биота сменилась сравнительно простыми формами жизни – событие, которое стало известно как Котлинский кризис.

Ученым было известно, что Котлинский кризис ознаменовался значительной потерей биоразнообразия, но процент исчезнувших таксонов считался слишком низким, чтобы преодолеть порог и формально получить статус "массового вымирания".

Переписывая историю - 80% исчезнувших видов

Вообще говоря, событие массового вымирания определяется как период, когда по меньшей мере 75 процентов всех видов на Земле уничтожаются за относительно короткий промежуток времени. В палеонтологической летописи широко признаны пять "крупных" вымираний, самым ранним из которых является позднеордовикское массовое вымирание около 445 миллионов лет назад. Некоторые ученые полагают, что в настоящее время мы находимся на ранней стадии шестого массового вымирания, вызванного в первую очередь разрушением среды обитания, загрязнением окружающей среды и изменением климата.

Однако, возможно, нам придется начать переосмысливать эту систему нумерации. Новое исследование, опубликованное в журнале Geology, утверждает, что около 80 процентов фауны было уничтожено во время Котлинского кризиса около 550 миллионов лет назад, что делает его одним из самых значительных событий за всю историю животной жизни. Если это так, это может означать, что в этот период произошло самое раннее из известных на Земле "крупных" массовых вымираний.

"Тяжесть события вымирания в период Котлинского кризиса гораздо более глубокая, чем мы думали ранее", – заявил в своем заявлении доктор Дункан Макилрой, автор исследования и профессор палеобиологии Мемориального университета Ньюфаундленда.

Окаменелости из Канады меняют хронологию эволюции

Доказательства представлены в виде "исключительно хорошо сохранившейся" коллекции окаменелостей, недавно найденных в древних пепловых отложениях на участке в Ньюфаундленде, Канада. Это место, известное как Иннер-Медоу, показывает, что эдиакарская биота была гораздо более сложной, чем предполагалось ранее.

Для дополнительного контекста: исследователи предполагали, что эдиакарский период прошел через три различные фазы. Сначала появилась Авалонская биота (575–560 миллионов лет назад), включавшая странных фракталоподобных существ, называемых рангеоморфами, которые жили в глубоких темных океанских водах. Затем Беломорская биота (560–550 миллионов лет назад) ознаменовала золотой век эдиакарской жизни в мелководных морях, включая таких ранних предков животных, как дикинсония и кимберелла.

Наконец, в период Намской биоты (550–538 миллионов лет назад) наблюдалось снижение разнообразия, прежде чем жизнь была кардинально изменена массовым вымиранием, уступившим место кембрийскому взрыву – крупнейшему эволюционному всплеску, когда-либо случавшемуся в истории Земли.

Новое исследование показывает, что окаменелости авалонского типа на участке Иннер-Медоу на 13 миллионов лет моложе, чем другая фауна в этом регионе.

Это размывает границы между Авалонской и Беломорской биотами. Это указывает на то, что Авалонская биота просуществовала на 10 миллионов лет дольше, чем считалось, и, как таковая, она не исчезла в результате менее масштабного события вымирания, а вымерла во время более широкого Котлинского кризиса. Если эта точка зрения верна, это означало бы, что волна вымирания около 550 миллионов лет назад охватила гораздо больше видов, чем предполагалось ранее.

Загадка древнейшей катастрофы

"Палеонтологическая летопись более ранних эдиакарских фаун странна тем, что скорость фонового вымирания в самых ранних биотах почти равна нулю, поэтому Котлинский кризис не происходит на фоне постепенной потери видов, как это было на протяжении всего остального фанерозоя", – заявил Макилрой.

Удивительно думать, что организмы, окаменелые в Иннер-Медоу, непосредственно предшествуют первому событию вымирания и что произошла такая большая потеря разнообразия в то время, когда стазис был нормой, и когда родственники современных групп животных только-только эволюционировали.

Как ни странно, исследователи до сих пор не знают, что спровоцировало Котлинский кризис. Крупные потрясения окружающей среды, такие как сильные извержения вулканов или удары астероидов, обычно являются причиной массовых вымираний. Однако для этого вымирания явный виновник пока не установлен. Чтобы выяснить это, задача ученых – найти больше доказательств этого таинственного палеонтологического периода, разыскивая дополнительные следы, скрытые в горных породах Земли.

