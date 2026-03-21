Приходько раскритиковала творчество Монатика во время войны

Украинская певица Анастасия Приходько прокомментировала творчество Дмитрия Монатика.
Артистка отметила, что не понимает позицию коллеги, который во время войны переводит свои хиты на украинский язык, но ранее ездил с концертами в РФ.
"Мне была непонятна его политика. Он ездил в Москву, сидел там повсюду, а теперь он резко перевел на украинский все песни, чем лично я не занимаюсь. Дима, что это за страх? Это страх публичного человека остаться за бортом. Имея такой замечательный музыкальный багаж, как у Димы, у него страх, что на украинском он не напишет лучше", – сказала Приходько в интервью РБК-Украина.
Также исполнительница заявила, что не поддерживает тенденцию петь на украинском языке. На эту тему она высказалась так:
"Все сейчас пытаются петь на украинском и перепевать друг друга, и мне кажется, уже частично начинают где-то сходить с ума. Я так наблюдаю за всем этим. Смотрю: тот что-то вымочит, тот что-то вымочит, тот что-то сделает. Я думаю: "Господи, куда вас несет, друзья?" Как будто их в банку заперли. Я немного из другой истории".
Однако Анастасия отметила, что уважает и слушает сейчас творчество лидера группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка и фронтмена "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.
