Известно, что морской дрон будет базироваться на борту боевых кораблей ВМС Франции.

Оборонная компания Sirehna во Франции, дочерняя структура кораблестроительного конгломерата Naval Group испытала свой многоцелевой морской дрон, который получил название Seaquest S. Длина его корпуса составляет 10 метров, а заявленная автономность работы составляет 24 часа, пишет Defense News.

В компании, которая разрабатывала этот дрон, отметили, что во время работы над проектом учитывали опыт Украины по применению беспилотных катеров в войне против России на Черном море.

В издании подчеркнули, что французский морской дрон Seaquest создается как многоцелевой аппарат, который будет иметь модульное оснащение, в зависимости от задачи, то есть ведения разведки или радиоэлектронной борьбы, патрулирования акватории, охоты на подводные лодки или поражения кораблей противника.

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Также этот морской дрон будет базироваться на борту боевых кораблей ВМС Франции.

В то же время руководитель дивизиона по беспилотным системам Naval Group Пьер-Антуан Флиш объяснил, почему для разработки выбрали именно "модульный" вариант с оснащением морского дрона для Франции. По его словам, разработчикам стало известно, что в Украине каждые 6 месяцев создают новые образцы морских дронов, ведь с такой скоростью российские оккупанты "улучшают средства противодействия такому вооружению".

В свою очередь эксперты Defense Express прокомментировали такую разработку:

"От Defense Express здесь поставим такой акцент - другими словами, французы для себя опыт Украины в применении морских беспилотников оценили так, что вместо каждые полгода создавать новый вариант такого оружия, лучше сразу закладывать возможность "апгрейда" имеющейся разработки за счет модульного принципа оснащения аппарата".

В то же время аналитики интересуются вопросом о соотношении "стоимость/эффективность". Также на данном этапе речь идет только о спуске на воду первого экземпляра морского беспилотника Seaquest S, а сама компания Naval Group должна провести весь процесс испытаний этого дрона и запустить его затем в серийное производство.

"Но с другой стороны, заодно это будет интересный пример по теме, как может меняться переосмысление опыта Украины в применении беспилотных катеров в современной войне на море", - добавили в Defense Express.

Украинские дроны Magura V5 - что известно

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Евгений Ерин заявил, что в Украине продолжается процесс как самого производства, так и совершенствования, разработки и приобретения новых возможностей для морских дронов Magura V5.

Когда у него спросили, стоит ли ждать подводный аналог дрона Magura V5, представитель ГУР подчеркнул: "Деталей раскрывать не буду. Могу сказать, что работа продолжается, результаты будут и вы их обязательно увидите".

Также сообщалось, что россияне пытаются воссоздать морские дроны Magura V5. В ГУР подчеркнули, что в мире интересуются этим оружием, однако сегодня оно должно работать на освобождение украинской земли, моря и неба.

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