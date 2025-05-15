Оля Полякова вспомнила, как пьяной написала Ани Лорак: 'Курица'

Певица отметила, что отправила письмо Лорак по ошибке, но не жалеет об этом.

Украинская певица Оля Полякова вспомнила, как в алкогольном опьянении написала Ани Лорак. По ее словам, это было еще до полномасштабной войны, но Лорак уже тогда травили из-за того, что она переехала в Россию.

В комментарии ТСН Полякова рассказала, что однажды ее менеджер скинул ей видео выступления Лорак в одесском клубе. Это настолько возмутило Олю, что она решила написать ему гневное сообщение в адрес Лорак.

Однако по ошибке она отправила его не своему менеджеру, а самой артистке.

Видео дня

"Очень смешная история была с Ани Лорак. История была еще до полномасштабной войны, когда она уже "шл*шила" в Москве. Мы ее как-то травили за это, но не так чтобы сильно. И вот она в очередной раз приехала в Одессу в какой-то клуб. И мне мой директор Артем сбрасывает видео с ее выступления. Я смотрю и начинаю писать: "Боже, что за это за костюмы? С какого они секонд-хенда? Танцевать не умеет. Поет никак. Курица, еще и ноги короткие". Ну и отправляю, думая, что это я написала своему директору. Потом он мне звонит и говорит, что с ним связался администратор Ани Лорак с единственным вопросом: "Аккаунт Оли сломали?" И тут я понимаю, что отправила свое сообщение Ани Лорак. Но я правду написала", - рассказала Оля.

Она добавила, что после этого случая Лорак заблокировала ее в социальных сетях.

Напомним, ранее Оля Полякова назвала лучшую диету для подтянутой кожи.

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