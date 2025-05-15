В ближайшие же дни в Украине будет прохладно.

Холодная погода с периодическими осадками еще продлится в Украине. Повышение температуры ожидается только на следующей неделе. Об этом свидетельствует прогноз известного синоптика Натальи Диденко.

По ее словам, в ближайшие дни в Украине еще будет преобладать влажная погода с периодическими дождями.

"Несмелое потепление ожидается после 20-го мая", - сообщила она на своей странице в Facebook.

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О том, что в Украине до конца недели будет холодно, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его прогнозу, 16 мая почти по всей стране будет преобладать неустойчивая погода с осадками. Только в Крыму и юго-восточных областях будет сухо. В центральных и северных регионах местами пройдут сильные дожди, возможны грозы и град. Ветер будет 7 - 12 м/с, утром и днем в центральных и южных регионах порывы будут до 15 - 22 м/с. На западе и севере днем +8...+13 °С. В других регионах +15...+21 °С.

17 мая, по его данным, сохранится неустойчивая и дождливая погода продолжится. Ночью будет +3...+8 °С, в западной части местами заморозки 0...-3 °С. Днем +13...+18 °С, на западе +8...+13 °С.

В конце недели ночью значительные дожди пройдут на Левобережье. Днем в большинстве областей ожидаются умеренные, а в Карпатском регионе - значительные дожди. Местами грозы. Ночью будет +2...+8 °С, на западе местами заморозки 0...-3 °С. Днем +13...+18 °С, а на крайнем западе +8...+13 °С.

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