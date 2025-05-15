Наталка Денисенко официально развелась с мужем и назвала причину

Украинская актриса Наталка Денисенко официально развелась с мужем Андреем Фединчиком. Как сообщает Опендатабот, 8 мая 2025 года в силу вступило решение суда об их разводе.
В своем иске Денисенко указала и причину расставания с мужем-актером, который в начале полномасштабной войны пополнил ряды ВСУ. В нем говорится о том, что у пары исчезли чувства.
Суд рассмотрел заявление Наталки и принял решение удовлетворить его. Экс-супругов на заседании не было.
Отметим, Наталка Денисенко познакомилась с Андреем Фединчиком во время съемок сериала "Клан ювелиров". Тогда Андрей еще был женат, однако ушел от супруги ради Наталки.
В 2017 году они поженились. Вскоре у них родился сын Андрей.
В апреле этого года блогер Богдан Беспалов сообщил, что пара разводится. Денисенко и Фединчик не комментируют это в своих социальных сетях, однако есть документы, подтверждающие это.
Также есть информация, что Наталка Денисенко уже встречается с другим мужчиной.
Напомним, Наталка Денисенко отказалась встречаться с мужем в суде по делу о разводе.