Новые рейсы будут выполняться из Брашова и Тимишоары.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о расширении полетной программы через аэропорты соседней Румынии, через которые украинцы могут продолжить путешествие за границу.

Как сообщил авиаперевозчик на своей странице в Instagram, вскоре его самолеты начнут летать по новым маршрутам из румынских городов Брашов и Тимишоара.

В частности, из трансильванского Брашова, куда туристы ездят в поисках легендарного графа Дракулы, с октября 2025 года можно будет улететь в немецкий Нюрнберг и итальянский Неаполь. Сейчас же из Брашова уже можно улететь на крыльях Wizz Air в Лондон (Великобритания), Дортмунд (Германия) и Будапешт (Венгрия).

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Кроме того, венгерский бюджетный перевозчик добавил пять направлений из города Тимишоара – все они начнут выполняться с октября 2025 года:

Нюрнберг, Германия;

Франкфурт-Хан, Германия;

Базель – Мюлуз – Фрайбург, Швейцария – Франция – Германия;

Ларнака, Кипр;

Неаполь, Италия.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Wizz Air ухудшил условия пользования скидками в рамках программы Wizz Discount Club. Если раньше подписчики программы могли получать скидки в 10 евро на билеты, стоимостью от 19,99 евро, то с 29 апреля такая скидка будет доступна только для билетов стоимостью от 29,99 евро.

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