Он детально рассказал, как этот ракетный крейсер будет угрожать Украине и ждет ли его судьба, как у другого крейсера под названием "Москва".

Россия приступила к возрождению атомного ракетного крейсера класса "Киров", что является сигналом о возможном возвращении этих огромных военных кораблей в строй.

Напомним, этот крейсер были выведены из состава российского флота в 2002 году, а в 2015 году было принято решение о его утилизации.

Как пишет президент Центра военной модернизации Крис Осборн в обзоре для 19fortyfive, наиболее значимой особенностью этих крейсеров является интегрированная морская система ПВО С-300Ф "Форт", предназначенная для защиты района от самолетов и потенциально баллистических ракет. Эти возмоности в основном отсутствуют у других российских надводных боевых кораблей.

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"Хотя "Киров", который будет действовать в Черном море против Украины, вероятно, будет крайне уязвим для противокорабельных ракет и беспилотников, его передислокация в открытое море может представлять повышенную угрозу для западных военно-морских самолетов", - объяснил специалист.

Россия готовит возвращение крейсера класса "Киров" для противоракетной обороны и операций огневой поддержки на море, считает Осборн.

Советский класс "Киров" - это крупнопалубный, вооруженный крейсер с управляемыми ракетами, пушками, торпедами, и, возможно, самым важным в тактическом отношении, системами ПВО С-300. Это дает российскому флоту возможность противовоздушной и противоракетной обороны, которой в противном случае не существовало бы.

Осборн отметил, что продолжающиеся усилия России по возрождению "Кирова" могут указывать на интерес к повторному выводу возможностей ПВО на море.

Наличие интегрированных на корабле С-300, если Россия успешно вернет свой класс "Киров", повлияет на уровень угрозы, поскольку оно представляет собой отсутствующую морскую боевую возможность для ВМФ РФ.

Ранее, добавил Осборн, росСМИ утверждали, что интегрированные С-300 класса "Киров" могут отслеживать несколько целей на высоте 30 км и на расстоянии 300 км.

Возвращение крейсера класса "Киров" поднимает важные тактические вопросы относительно войны в Украине. "Киров", вооруженный С-300, в Черном море может быть в состоянии атаковать удерживаемые Украиной прибрежные районы с помощью палубных орудий, однако украинские наземные противокорабельные ракеты и беспилотные катера уже по сути "очистили" прибрежную зону Черного моря от любого угрожающего присутствия российских ВМС, подчеркнул Осборн.

"Поэтому, если "Киров" попытается действовать в Черном море, чтобы добавить огревой мощи россиянам, корабль, скорее всего, будет слишком уязвим для украинских ракет и будет быстро уничтожен. Присутствие С-300 в Черном море также, по-видимому, имеет мало тактического значения, поскольку наземные средства ПВО уже перекрывают доступ к определенным российским районам с воздуха", - высказал мнение Осборн.

Специалист указал, что при работе с большой целью и, следовательно, потенциально уязвимой для надводных и подводных атак, класс "Киров" может быть хорошо позиционирован только для добавления крупномасштабных огневых средств и ПВО в среде с меньшей угрозой.

Однако более крупный и важный оперативный вопрос может касаться способности интегрированного в корабль С-300 выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Это будет зависеть от состояния интегрированных С-300 и степени их модернизации.

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