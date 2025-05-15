Владимир Зеленский произвел фурор новой вышиванкой (фото)

Президент предстал в стильной, но сдержанной вышиванке.

На новой официальной фотографии, приуроченной ко Дню вышиванки, президент Украины Владимир Зеленский предстал в современной интерпретации традиционной мужской сорочки.

Его новая вышиванка выполнена на чёрной ткани, что придаёт образу сдержанную строгость и символическую глубину. Яркий акцент — геометрический орнамент в красно-белой гамме, проходящий по обеим сторонам груди и на манжетах. Такой рисунок напоминает ягоды калины — один из самых мощных символов украинской идентичности и устойчивости.

Эта вышиванка — не просто элемент гардероба, а мощный культурный месседж. Она олицетворяет силу, стойкость и глубокую связь с традициями, которые остаются живыми даже в самые трудные времена. Современный крой и лаконичность узора подчёркивают личный стиль президента, а также идею единства прошлого и настоящего в образе украинского лидера.

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Фотография, сделанная в кабинете президента, на фоне государственных символов и атрибутов власти, усиливает впечатление: украинская вышиванка — это часть государственной идентичности, которая звучит сегодня как утверждение достоинства, стойкости и уважения к корням.

Напомним, ранее Елена Зеленская впечатлила стильным образом в вышиванке.

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