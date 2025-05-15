Немецкий министр отметил, что со стороны российского диктатора "сейчас нет признаков серьезного подхода к переговорам".

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал российского диктатора Владимира Путина к проведению прямых переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Путин переоценивает свои позиции. Весь мир ждет, когда он, наконец, выполнит требование сесть за стол переговоров с делегацией, соответствующей серьезности ситуации", - заявил Вадефуль на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Анталье.

По словам немецкого министра, готовность Зеленского к прямому диалогу с Путиным заслуживает уважения. А вот с российской стороны "сейчас нет признаков серьезного подхода к переговорам". В связи с этим он предупредил, что такое поведение не останется без последствий, намекнув, что Европа уже обсуждает усиление санкций.

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Переговоры в Стамбуле

Сегодня состоятся переговоры между Украиной и РФ о прекращении войны. Зеленский накануне пригласил Путина провести прямые переговоры. Однако тот отказался и вместо себя отправил своих помощников не самого высокого ранга. Как отметило издание WSJ, этот шаг поставил под сомнение саму возможность переговоров между сторонами.

в состав делегации США в Турции вошли госсекретарь Марко Рубио и старшие посланники Стив Уиткофф и Кит Келлог.

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